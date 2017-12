Casai do DSEI-Leste é inaugurada em Boa Vista

Os mais de 50 mil indígenas atendidos pela Coordenação do Distrito Especial de Saúde Indígena do Leste de Roraima (DSEI-Leste), ganharam nesta sexta-feira, 15, a nova Casa de Atendimento de Saúde Indígena (Casai).

O espaço, pertencente à Diocese de Roraima, foi alugado pela Coordenação do Distrito com recursos garantidos pelo senador Romero Jucá e pelo deputado federal Edio Lopes. A organização dessa estrutura atende a um pedido das próprias lideranças indígenas que buscavam atendimento separado dos Yanomami.

“É um sonho realizado porque é um atendimento diferenciado para mais de 50 mil indígenas que compõe o DSEI-Leste. É uma passo importante, mas nós queremos ainda mais. Nós vamos discutir a aquisição dessa área e mais do que isso, queremos construir no terreno anexo, o primeiro hospital indígena do Brasil. Esses povos representam hoje, 15% da população do Estado e portanto, essa é uma bandeira minha a partir de agora, para melhorar a saúde indígena de Roraima”, afirmou o senador.

Para Maria de Fátima Perez, que é conselheira de Saúde Local da Terra Indígena São Marcos, os investimentos realizados estão garantindo melhores condições no atendimento às comunidades. “A Casai é o nosso sonho e agora, temos que valorizar esse local que é só nosso. Também é importante porque aqui, vamos ter espaço para a nossa medicina tradicional, mantendo os rituais que usamos para cuidar da nossa própria saúde”, disse.

A nova Casai conta com seis enfermarias, salas administrativas, refeitório, brinquedoteca, espaço de convivência e o de medicina tradicional. “Enquanto outros Estado brasileiros enfrentam dificuldades, aqui vemos o investimento sendo realizado e melhorando a condição de vida dos indígenas. Isso é muito importante para o nosso Estado”, destacou o deputado federal Edio Lopes.

Para o representante da Secretaria Nacional de Saúde Indígena, Márcio Espinola, os avanços obtidos com a gestão do DSEI-Leste servem de exemplo para o restante do país. “Há muito esforço sendo realizado por essa equipe e o resultado é a melhoria na qualidade de vida e atendimento dos indígenas.

O coordenador do DSEI-Leste, Joseilson Câmara falou sobre os avanços obtidos e o apoio do senador para agilizar essas demandas. “Ainda temos muitos desafios, mas conseguimos avançar bastante com o apoio do senador que nos ajuda com a liberação dos recursos que precisamos para executar o nosso trabalho e atender as comunidades. Quando abraçamos a ideia da Casai, pensamos em um local que já foi construído para atender aos povos indígenas. Essa estrutura agora é nossa e agradecemos ao senador e ao deputado Edio Lopes por se esforçarem nessa conquista”.