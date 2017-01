Casa do Trabalhador: Governo fecha parceria com os Correios e unidade contará com agência

A parceria entre a Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social) e os Correios, vai levar os serviços da agência para a Casa do Trabalhador, que vai abrigar diversos setores de atendimento ao público, como Balcão de Ferramentas, PAR (Programa do Artesanato de Roraima), Sine (Sistema Nacional de Emprego), além de salas de qualificação.

A previsão é de que a Casa do Trabalhador e a agência comecem a atender a população da cidade a partir de maio deste ano. A secretária Emília Campos ressaltou que a Casa do Trabalhador é um projeto que o Governo do Estado vem desenvolvendo para facilitar e dar oportunidade para quem está buscando emprego.

“Estamos reunindo as principais parcerias e agora fechamos com os Correios. O órgão vai estar presente na unidade com uma agência completa e dar a possibilidade de servir como poupa-tempo para o público, porque vai reunir serviços importantes num lugar só”, disse.

O assessor de coordenação de atividades dos Correios, Anderson Araújo Lins, afirma que ao receber o convite da governadora Suely para compor parte da Casa do Trabalhador, a empresa respondeu prontamente para implantar uma agência na unidade.

“A ideia é prestar vários serviços à comunidade e também aos servidores do Estado, como emissão de CPF [Certidão de Pessoa Física], realizar atendimentos bancários, recebimento de títulos e mesmo aberturas de contas, já que os Correios já têm uma parceria com o Banco do Brasil. A partir de maio, com a inauguração da Casa do Trabalhador, já estaremos instalados no local atendendo a população”, finalizou.

João Paulo Pires