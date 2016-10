Casa da Mulher Brasileira: equipe técnica se reúne com entidades para discutir implantação da unidade

Como um importante instrumento do Estado no enfrentamento à violência contra a mulher, a Casa da Mulher Brasileira está em processo de conclusão em Roraima. E, para acompanhar a fase final das obras, além de compartilhar as informações sobre seu funcionamento com os órgãos envolvidos, representantes da SPM (Secretaria Especial de Políticas para Mulheres) estão em Roraima.

Na manhã desta terça-feira, 11, em reunião coordenada pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), por meio da CEPPM (Coordenação Estadual de Políticas Públicas para Mulheres), a equipe técnica conversou com representantes da Rede de Proteção para falar sobre a integração necessária para que a unidade seja implantada.

Com 95% das obras concluídas, a Casa unirá, em um único espaço, o atendimento de diversos órgãos que garantirão apoio integral à mulher vítima de violência. Dentre estes órgãos estão o Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres e outros atendimentos necessários às mulheres vitimadas.

“Trata-se de um local onde a mulher não saia da mesma forma que entrou, já que contará com a uma equipe especializada, que poderá ajudá-la a reconstruir sua autoestima e empoderamento, de forma a mudar sua realidade”, enfatiza a assessora da SPM, Vandercy Camargos.

A assessora ressalta ainda que a unidade de Roraima é uma das cinco que estão em construção em todo o País, sendo a de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a única que está em total funcionamento. “Roraima possui um índice alto de violência contra as mulheres e a Casa será um instrumento a mais para que o Estado atenda a essas mulheres, com uma assistência mais imediata e célere”, enfatiza Vandercy.

Casa da Mulher Brasileira

Trata-se de um dos eixos de execução do Programa Mulher Sem Violência, lançado em 2013, pelo Governo Federal. Por meio de um Termo de Adesão assinado pelos Estados, o Governo Federal libera o recurso assim como apoio técnico para implantação da Casa, orçada em aproximadamente R$ 9 milhões.

Além do espaço destinado a cada órgão, com ambientes que garantam privacidade e o acolhimento adequado às mulheres e seus filhos, há alojamentos nos quais, se houver necessidade, a mulher poderá ficar por até 48 horas. “A capacidade de cada Casa é de 90 atendimentos simultâneos e, depois de entregue, o Governo Federal, por meio de convênio, repassa de R$ 6 a R$ 9 milhões, por dois anos, para serem utilizados na manutenção da unidade”, explica a assessora da SPM.

A equipe técnica mostrou-se satisfeita com o andamento das obras e esta visita é um passo importante para sua conclusão. “As obras estão 95% concluídas. Na sequência, iniciaremos os trâmites necessários para a aquisição dos equipamentos e materiais para seu funcionamento e definiremos, junto aos órgãos envolvidos, a equipe que atuará dentro da Casa. A expectativa é de que seja inaugurada ainda este ano”, adianta a coordenadora estadual de Políticas Públicas para Mulheres, Maria Eva Barros.

Simone Cesário