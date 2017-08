Casa da Mulher Brasileira: engenheiro da SPM realiza visita técnica para entrega da unidade

Nesta sexta-feira, 18, a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, acompanhou visita técnica de representante da SPM (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres) à Casa da Mulher Brasileira. A vistoria técnica tem caráter formal no cumprimento das obrigações contratuais do órgão com a empresa responsável por construir a unidade. A visita contou ainda com a presença do corregedor-geral do TJ (Tribunal de Justiça), desembargador Mauro Campello.

A obra de três mil metros quadrados foi concluída em dezembro do ano passado e o Governo de Roraima aguarda a entrega das chaves, da mobília e da central telefônica para iniciar os atendimentos no local. Os 121 computadores que estarão disponíveis para a unidade já estão em Roraima. Uma nova visita deve ser feita em até 60 dias para a reavaliação de pequenos ajustes na obra, entrega definitiva da Casa ao Estado e posterior inauguração oficial do prédio.

Anteriormente, no dia 27 de julho, a governadora Suely Campos esteve em Brasília e reuniu-se com as secretárias Éricka Filippelli e Sílvia Rita Souza, ambas da SPM, para pedir celeridade no processo de inauguração da Casa da Mulher Brasileira em Roraima.

A secretária Emília Campos falou sobre a importância da vistoria da equipe técnica da SPM. “Neste momento, a obra começa a ser entregue de fato para o Governo do Estado. É um passo muito importante para que a gente possa vislumbrar uma data para a inauguração da Casa”, disse.

Apesar de ainda existirem algumas pendências em relação ao mobiliário, de responsabilidade do Governo Federal, a secretária explica que o Estado está com a melhor das expectativas para a Casa.

“Avançamos muito até chegar a esta etapa da visita técnica graças à articulação da governadora Suely Campos. Agora vamos ajustar os últimos detalhes necessários para finalmente inaugurarmos a unidade”, completou.

O engenheiro Ronaldo Adilson foi o representante responsável da SPM por realizar a visita técnica das obras da Casa da Mulher Brasileira. Ele afirma que a visita culmina com o recebimento provisório da obra.

“A obra já está totalmente concluída e faltam apenas pequenos detalhes que a construtora deverá reparar, mas ela tem 60 dias conforme previsto em lei para finalizar esta etapa”, relatou.

Adilson explicou ainda que os ajustes são coisas mínimas que em nada vão atrapalhar o bom funcionamento da unidade. “A partir de hoje, o Governo assume a vigilância da obra e falta apenas o mobiliário e os órgãos se organizarem no prédio”, concluiu.

Casa da Mulher

Está projetada para atender cerca de 15 mil mulheres por mês e unirá, num único espaço, diversos órgãos que têm como objetivo garantir apoio integral à mulher vítima de violência, capazes de realizar 90 atendimentos simultâneos.

Dentre estes órgãos, estão o Ministério Público, Defensoria Pública e Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, que realizarão os atendimentos com ambientes com total privacidade e o acolhimento adequado às mulheres e seus filhos por até 48 horas.

Cada unidade está orçada em cerca de R$ 9 milhões e, durante dois anos, por meio de convênio, o Governo Federal libera recurso para manutenção da unidade. As obras, executadas integralmente por esta gestão, já foram concluídas, mas a última etapa – que contempla a entrega do mobiliário – que garantirá o funcionamento do prédio – ainda está em andamento.

João Paulo Pires