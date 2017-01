Casa da Gestante atendeu a 300 mulheres em sete meses de funcionamento

Em sete meses de funcionamento, a Casa da Gestante Kelly Cristiny Braga Wanderley Gama, atendeu 300 mulheres da capital, do interior e de países vizinhos. A unidade é voltada para abrigar mães atendidas pelo Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth (HMINSN), que não estão internadas, mas que, por algum motivo, necessitam de uma permanência prolongada na unidade e não têm onde ficar.

Os casos mais frequentes são de mães que já receberam alta e estão aguardando a liberação médica do bebê que está na Utin (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) e não têm como retornar para suas residências, mas precisam acompanhar os bebês. Este atendimento atende a uma série de critérios, para garantir que sejam acomodadas as mães que realmente precisam.

Segundo France Araújo, diretora da unidade, a Casa da Gestante é de suma importância para as mães que permanecem na unidade por um tempo prolongado. “A maioria das mulheres atendidas são do interior e têm dificuldade para se locomover e muitas vezes não têm onde ficar. Dessa forma, além de um atendimento médico, o governo promove uma assistência social. É um cuidado que o Estado dispõe para a população”, disse.

A unidade possui 20 leitos, uma cozinha, sala, copa, recepção, varanda, área de serviço, e uma sala multiuso para reuniões e palestras que ocorrem pela manhã, com orientações sobre os cuidados básicos com os bebês e aleitamento materno.

Uma das mulheres atendidas na casa foi Katarina Nascimento, 28 anos, que por mais de dois meses acompanhou o filho de pouco mais de um mês de vida, que esteve na maternidade por apresentar hidrocefalia (acúmulo excessivo de líquido no cérebro). “Moro no bairro Cruviana e, por ser longe, acabei ficando na Casa da Gestante para acompanhar o meu bebê na maternidade”, disse.

A dona de casa, Elícia Souza, 25 anos, moradora do bairro Nova Canaã, teve uma gestação prolongada, e por isso, seu recém-nascido foi diagnosticado com insuficiência de oxigênio no cérebro. “Como precisei ir da minha casa para a maternidade muitas vezes, pude ser acolhida na Casa da Gestante para cuidar melhor do meu bebê”, explicou.

A equipe de profissionais da unidade é composta por técnicos em enfermagem, enfermeiros, assistentes administrativos, obstetra e pediatra neonatal, o que possibilita atendimento especializado. O local possui também leitos específicos para as indígenas, que contam com uma enfermaria adaptada às necessidades deste público, com a disponibilidade de redes.

Maternidade

A inauguração da Casa provocou um impacto positivo no cotidiano da Maternidade. As mulheres que já receberam alta, mas permanecem acompanhando o filho na Utin são encaminhadas para a Casa da Gestante, liberando leitos da maternidade para atender a outras pacientes.

As usuárias que eram antes acomodadas nos corredores das unidades, devido à superlotação, agora possuem um espaço com conforto e assistência médica. Nos próximos meses a maternidade será completamente reformada, com melhorias na estrutura física e criação de novos leitos.