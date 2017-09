Cartórios de Roraima já podem efetuar retificação de erros em registros civis

Desde o mês de agosto, uma iniciativa dos Cartórios de Roraima está facilitando a vida de quem precisa corrigir registros civis por erro material verificável de plano. É o caso de erros simples como, por exemplo, a grafia incorreta de nomes.

A novidade surgiu a partir de um requerimento dos próprios cartórios, encaminhado à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Roraima, com pedido de normatização da possibilidade de retificação direta nos cartórios, que foi adotado pelo órgão.

O Provimento CGJ Nº08/2017, de 14 de agosto de 2017, autoriza os notários e registradores no âmbito do Estado de Roraima a procederem de ofício ou a requerimento, sob sua responsabilidade, as correções necessárias para retificação de Registro Civil nos cartórios de Roraima.

De acordo com o tabelião do Cartório do 1° Ofício, Joziel Loureiro, anteriormente, o trâmite legal para o procedimento poderia levar até três semanas para ser concluído, passando por até três diferentes órgãos, sendo necessária a manifestação prévia do Ministério Público para as correções e, em alguns casos, até a decisão de um juiz.

“Agora podemos solucionar esses casos em apenas 24 horas, apenas comunicando o Ministério Público, sem onerar instituições como o próprio MP, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça. Pode parecer simples, mas só quem já enfrentou algum problema ocasionado por um erro em um documento sabe como isso pode trazer complicações no dia a dia”, ressaltou Loureiro.

Antes, qualquer alteração somente podia ser feita mediante a autorização do Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público, ou seja: os cartórios não podiam fazer esse tipo de alteração.

Pra se ter uma ideia, um simples erro de grafia no nome, impede por exemplo, a abertura de conta em banco, financiamentos, entre outros. Para Loureiro, o diálogo sempre aberto entre as instituições possibilita melhorar o atendimento ao cidadão.

“Nós sempre buscamos nos manter abertos ao diálogo, buscando a aproximação entre as instituições, mantendo parcerias que geram benefícios ao público, por meio da desburocratização dos serviços”, completou.

Cartórios de Roraima saem na frente

Existe um Projeto de Lei em tramitação que autoriza os cartórios em todo o país, a retificar erros simples em registros civis. Porém aguarda ainda a sanção presidencial. Mesmo assim, os cartórios de Roraima, em parceria com o TJRR, saíram na frente, em uma iniciativa pioneira no país.

“Estamos sempre acompanhando a evolução na forma de atuar dos cartórios brasileiros. E porque não também inovar? Estamos sempre trabalhando para proporcionar mais comodidade para o público que precisa dos nossos serviços, ao mesmo tempo, com iniciativas que também desoneram os entes públicos envolvidos”, destacou Loureiro.

Como solicitar a retificação

O interessado deve procurar um cartório, levando todos os documentos que comprovem sua alegação. Vale ressaltar que a retificação somente é possível quando se tratar de erro evidente, ou seja, aquele que é facilmente constatado, que pode ser comprovado por meio de documentos idôneos ou por elementos do próprio registro, como é o caso do erro na grafia de nomes. Nesses casos, o cartório realiza a alteração e comunica o pedido o Ministério Público.