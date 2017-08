Carros fumacê iniciam dupla jornada de trabalho em dez bairros

A população de Boa Vista deve ficar atenta, pois dez bairros da capital irão receber, nesta terça-feira, 1, a visita de carros fumacê em jornada dupla. Os veículos percorrerão a cidade no início da manhã e final da tarde.

Para a melhor eficiência da ação é importante que as pessoas abram as janelas e portas das casas para que o inseticida entre e elimine o mosquito na fase adulta. Esta é mais uma medida do Governo do Estado para tentar conter o alto índice de infestação do Aedes aegypti em Boa Vista, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

No turno da manhã, os oito veículos UBV (Ultra Baixo Volume) percorrerão os bairros Sílvio Leite, Santa Tereza, Equatorial e Sílvio Botelho. No fim da tarde, os veículos passarão pelos bairros Alvorada, Asa Branca, Jardim Primavera, Piscicultura, Nova Canaã e Santa Luzia.

Conforme a gerente do Núcleo de Controle da Febre Amarela e Dengue da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), Ana Paula Guth, os carros fumacê são um recurso utilizado em situações emergenciais, como é o caso de Boa Vista, que está em epidemia de chikungunya. “O objetivo é eliminar o mosquito na fase adulta e minimizar as chances de transmissão destas doenças”.

Esta é a terceira fase de cobertura com utilização dos carros fumacê na capital, mas pela primeira vez, a ação ocorre duas vezes ao dia. Após a nebulização nos primeiros dez bairros, o serviço seguirá para os demais bairros, conforme cronograma baseado nas regiões com maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti.

Ações

O Governo do Estado tem se empenhado no combate ao mosquito Aedes Aegypti depois que a Sala Estadual de Coordenação e Controle para Enfrentamento ao Aedes aegypti detectou a necessidade de reforçar as visitas domiciliares em Boa Vista.

Neste mês foi criado o Gabinete Integrado de Gestão Emergencial, cuja primeira ação foi a utilização de 800 voluntários, entre servidores das secretarias estaduais e militares do Exército Brasileiro e Aeronáutica para vistorias em cerca de 25 mil domicílios, eliminando focos do mosquito e instruindo os donos dos imóveis com orientações.

A parceria com o Exército e Corpo de Bombeiros começou em junho, com a disponibilização de militares auxiliando a realização das visitas domiciliares. Na oportunidade, eles foram treinados e, em uma semana, vistoriaram aproximadamente 14 mil imóveis em Boa Vista.