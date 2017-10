Carreta Saúde da Mulher atende em ação da Força Aérea

A Carreta Saúde da Mulher fez atendimento neste domingo, 29, durante a ação Portões Abertos, uma realização da Ala 7 da FAB (Força Aérea Brasileira). A Unidade Móvel de Saúde tem estrutura para realização de ultrassonografia, mamografia, além de espaço para coleta de preventivo.

Conforme a coordenadora das Unidades Móveis de Saúde da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), Regiane Marques, os atendimentos superaram a expectativa de procura. Ela ressaltou a boa receptividade da população em todos os municípios por onde passa a Carreta Saúde da Mulher.

“É um investimento que o Governo do Estado está fazendo, de levar atendimento médico às regiões mais longínquas. Acreditamos que estamos fazendo um bom trabalho com um excelente resultado”, destacou e acrescentou que os serviços ofertados na Carreta diminuem a demanda nas filas de espera.

Para Socorro Pereira, que aguardava para fazer ultrassonografia na Carreta da Saúde da Mulher, disponibilizar atendimento médico mais rápido é uma ótima iniciativa.

“É maravilhoso, porque o auxílio não fica restrito ao Posto de Saúde, vai aos locais em que o povo está precisando. Fica mais perto das pessoas, por meio desse consultório móvel. Acho muito bom esse trabalho que o Governo de Roraima esta fazendo”, disse.

O comandante da Ala 7, coronel Eric Breviglieri, explicou que a ação Portões Abertos faz parte das comemorações alusivas ao Dia da Força Aérea e ao Dia do Aviador, celebrado no último dia 23. Também está sendo lembrado o aniversário de 33 anos da instalação da Força Aérea em Roraima, celebrado nesta segunda-feira, dia 30. “É uma oportunidade para a Força Aérea abrir literalmente seus portões para que a população possa conhecer um pouco mais da instituição, sua missão, seus equipamentos, as atividades, enfim, é um dia de integração entre a sociedade e a família militar”.

Ainda de acordo com ele, o evento tem também a finalidade de realizar uma ação social, por meio de parcerias com outras instituições, dentre elas, o Governo do Estado, que participou com atendimento médico feito pela Carreta da Saúde Mulher. Ocorreram ainda campanhas de multivacinação e atividades do Centro Humanitário de Apoio à Mulher. “Foram realizadas diversas ações que beneficiaram a população neste domingo”, destacou.

Durante o evento, foi realizada também uma campanha solidária em que o público pode fazer doação de alimentos não perecíveis e brinquedos que serão doados.

Vânia Coelho