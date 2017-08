Carreta da Mulher oferecerá 480 exames de ultrassonografia no Coronel Mota

Todos os exames de ultrassonografia pela rede pública são realizados na Clínica Especializada Coronel Mota (CECM). Para diminuir a fila de espera pelo exame, a Carreta da Mulher fará um mutirão a partir da próxima segunda-feira. 7, até o fim do mês. A expectativa é realizar 480 atendimentos.

Durante o mutirão serão atendidas prioritariamente, pacientes em situações mais urgentes com o exame agendado. A carreta já está posicionada no estacionamento da unidade e atenderá de segunda a quarta-feira. A ação pode ser prorrogada de acordo com a necessidade.

Em média, 1.500 exames de ultrassonografia são realizados por mês pela CECM. Segundo a diretora geral do Coronel Mota, Ellen Aragão, como a unidade é a única para atender às solicitações de todo o Estado, a Carreta da Mulher foi acionada para promover um atendimento complementar. “Isso diminuirá o tempo de espera da população para que o tratamento seja iniciado mais rápido possível, se for necessário”.

O mutirão faz parte da proposta da Carreta da Mulher em ofertar serviços de prevenção ao câncer em todo o Estado. Além de ações pontuais, a carreta disponibiliza exames de mamografia e ultrassonografia para as mulheres que não têm acesso aos serviços disponíveis no Centro de Referência da Saúde da Mulher, atendendo de forma itinerante, nos municípios do Estado.