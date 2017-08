Carreta da Mulher gera resultados positivos na prevenção do câncer

Em quase dois meses de funcionamento, a Carreta da Mulher já realizou 883 atendimentos em dez localidades do Estado, com a oferta de mamografias e ultrassonografias. Apesar do pouco tempo, a ação já tem reflexos positivos, resultando na diminuição da demanda de mulheres do interior do Estado que procuram por estes exames no CRSM (Centro de Referência da Saúde da Mulher). Isso significa que, cada vez mais, estas mulheres têm sido atendidas nos municípios onde moram, sem precisarem se deslocar à capital.

Além de ações em Boa Vista, a carreta já percorreu localidades como Mucajaí, Cantá, Bonfim, São Luiz, Alto Alegre, Normandia, incluindo vilas como Samaúma, em Mucajaí e São Francisco, em Bonfim. Em cada ação são ofertados 80 exames, sendo 40 mamografias e 40 ultrassonografias.

Conforme a apoiadora técnica do Centro de Referência, Marília Pinto, a carreta está suprindo o déficit de especialistas nos municípios.

“Estamos preenchendo esta lacuna e já está mostrando resultados. Houve uma diminuição nos pedidos advindos do interior e tem sido um grande ganho para o combate à doenças que afetam as mulheres”, observou.

O apoio da Carreta da Mulher no interior do estado tem sido uma estratégia essencial para reforçar a prevenção de várias doenças, principalmente do câncer, garantindo um diagnóstico precoce, o que torna o tratamento mais eficaz. A unidade móvel atua em conjunto com o Centro de Referência da Saúde da Mulher, cuja sede nova foi inaugurada recentemente, ampliando ainda mais os serviços disponíveis para este público.

Além dos serviços da Carreta, a Caravana do Povo também está levando atendimentos na especialidade de mastologia aos municípios do interior, nas quais foram realizadas 1.300 desde que a especialidade foi incluída na ação, há seis meses, justamente para reforçar as ações de prevenção ao câncer de mama. A cada Caravana do Povo, são distribuídas as senhas às mulheres, sem necessidade de agendamento prévio. Se houver necessidade, a mulher é encaminhada para a carreta, para os exames diagnósticos. Os resultados são liberados em até 48 horas. A partir de então, o atendimento segue no Centro de Referência ou até mesmo durante a Caravana do Povo, dependendo de cada caso.

Exames

Além da Carreta da Mulher, são ofertadas 500 mamografias mensais por meio do Centro de Referência. No próximo mês será licitado um mamógrafo novo para o Centro de Referência e está em estudo a possibilidade de instalação de mais um equipamento, possivelmente no sul do Estado.

No ano passado foram realizados mais de 7 mil tipos diferentes de ultrassonografias na unidade, sendo 2 mil de mama. Este número também irá crescer, pois, com sede nova, o Centro de Referência ganhou mais um aparelho e conta agora com três equipamentos de ultrassonografia.