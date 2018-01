Carreta da Mulher ajuda a diminuir demanda reprimida no Coronel Mota

A partir desta quarta-feira, 24, a Carreta da Saúde da Mulher estará ofertando exames na CECM (Clínica Especializada Coronel Mota), atendendo a demanda da unidade para os exames de ultrassonografia. Os pacientes que farão este exame já estão definidos e devidamente agendados. Mas há ainda a oferta de exames de mamografia, cuja demanda é livre. A cada dia são ofertados 40 exames de cada.

Os atendimentos começam às 8h, por ordem de chegada e seguem até a próxima quarta-feira (31). Para a mamografia, as mulheres devem apresentar os seguintes documentos: CPF (Cadastro de Pessoa Física), Carteira de Identidade, Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de residência. Nestes casos, o caminhamento só é necessário para mulheres de até 49 anos.

Para a realização dos exames de ultrassom é necessária a apresentação de encaminhamento médico. O resultado sai na hora.

“Já os resultados das mamografias são encaminhados ao CRSM, pois caso seja detectada alguma alteração, o Centro faz uma busca ativa e contata a paciente para dar início ao tratamento”, explicou a diretora de Políticas Oncológicas da Sesau, Lidiane Lorenzoni.

Segundo a diretora geral da CECM, Ellen Aragão, os serviços ofertados pela unidade móvel trazem benefícios tanto para os pacientes quanto para a unidade. “Aqui na clínica nós conseguimos diminuir o tempo de espera para a realização dos exames e com isso garantimos mais agilidade no diagnóstico para que o paciente possa começar o tratamento o quanto antes”, disse.

Carreta da Mulher

Em 2017, a Carreta de Saúde da Mulher possibilitou um grande avanço na realização do diagnóstico do câncer de mama. A unidade móvel atendeu 3.987 mulheres da Capital e do interior. Ao longo do ano, foram realizadas 1649 mamografias e 2519 ultrassonografias na unidade móvel.