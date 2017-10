Carreta da Mulher abre programação do Outubro Rosa neste domingo

Abrindo o Outubro Rosa, voltado para chamar atenção para a realidade atual do câncer de mama, a Carreta da Mulher estará no Parque Anauá, ofertando exames de ultrassonografias e mamografias, também como parte das comemorações do Dia Nacional do Idoso, lembrado neste domingo, 1º. A unidade móvel continuará os atendimentos desta segunda a quarta-feira (2 a 4) em frente à Sesau (Secretaria Estadual de Saúde).

Neste domingo, as atividades iniciam a partir das 16h, no Parque Anauá. “É muito importante que as mulheres aproveitem essa oportunidade e façam esse exame, pois a detecção precoce do câncer de mama salva muitas vidas”, destacou a diretora de Políticas Oncológicas da Sesau, Lidiane Lorenzoni.

Os atendimentos são realizados por ordem de chegada. As mulheres devem apresentar os seguintes documentos: Cadastro de Pessoa Física (CPF), Carteira de Identidade e Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). Na realização dos exames de ultrassom, é necessária a apresentação de encaminhamento médico. No caso dos exames de mamografia, o encaminhamento só é necessário para mulheres de até 49 anos. Após essa idade, não é preciso ter encaminhamento médico.

Os resultados de ultrassom são entregues no mesmo dia do exame. Já os laudos das mamografias são encaminhados ao CRSM (Centro de Referência da Saúde da Mulher), pois, caso seja detectada alguma alteração no exame, o Centro faz uma busca ativa e realiza o contato imediato com a paciente para dar início aos procedimentos necessários ao tratamento adequado. Caso nada seja detectado, a paciente pode buscar o resultado no CRSM após 15 dias da realização do exame.

A unidade móvel acompanha a Caravana do Povo, mas também possui um cronograma próprio, para atender aos municípios. Em apenas três meses de funcionamento, já atendeu em nove municípios, totalizando 1.771 atendimentos. Apesar do pouco tempo, a ação já tem reflexos positivos, resultando na diminuição da demanda de mulheres do interior do Estado que procuram por estes exames no CRSM. Isso significa que, cada vez mais, estas mulheres têm sido atendidas nos municípios onde moram, sem precisarem se deslocar à capital.

Para ampliar as ações de prevenção contra o câncer de mama em Roraima, a Caravana do Povo também está levando atendimentos na especialidade de mastologia, que foi incluída há seis meses e tem trazido frutos positivos. Caso haja necessidade, a paciente é encaminhada para a Carreta da Mulher e realiza os exames necessários, garantindo um diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura.

Dia do Idoso

Além dos serviços ofertados pela Carreta da Mulher, neste Dia Nacional do Idoso, os idosos e seus familiares poderão também aferir a pressão e realizar teste de glicemia. Essas ações serão realizadas por meio de parceria entre a Sesau e a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social).

A Setrabes oferecerá ainda uma tarde de diversão, com jogos de mesa, oficinas de artesanato, promovidas pelo PAR (Programa de Artesanato de Roraima), e o tradicional forró.