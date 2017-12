Caroebe: Unidade Mista de Saúde recebe primeira grande reforma

A Unidade Mista do município de Caroebe passa pela primeira grande reforma que foi inaugurada. Além das melhorias na estrutura já existente, o hospital será ampliado, possibilitando a implantação de serviços que hoje só estão disponíveis na capital.

As obras já começaram, com investimento de quase R$ 1 milhão, proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Mecias de Jesus.

Será feita troca de toda a cobertura, forro, piso e portas, além da adequação de ambientes, implantação de uma cozinha e melhorias nos banheiros. Serão refeitas também as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. “As obras seguem em ritmo acelerado. Nós agradecemos muito à governadora Suely Campos por priorizar Caroebe”, disse o diretor da unidade, José Ernando de Santana.

A unidade de Caroebe realizou quase 15 mil atendimentos só no primeiro semestre deste ano. O hospital dispõe de atendimento de urgência e emergência, além de atendimentos psicológicos, odontológicos, exames laboratoriais, partos naturais e cesarianas de menor complexidade, raio-x e consultas em algumas especialidades.

Com a reforma, será possível implantar serviços como teste do pezinho, sala de vacina e entre outros, para evitar que a população tenha que se deslocar para a capital.

Mais reformas

A reforma da unidade de Caroebe é uma das cinco importantes obras em andamento atualmente na área da saúde. Além dela, as obras nas unidades de saúde de Alto Alegre e de Santa Maria do Boiaçu, na região do Baixo Rio Branco, seguem em ritmo acelerado.

Já em Boa Vista, está sendo construída a sede do CER IV (Centro de Reabilitação Nível IV), cuja construção já foi considerada projeto piloto pelo Ministério da Saúde, e servirá como parâmetro de padronização aos demais CER’s que forem construídos no país.

A população terá ainda a inauguração do anexo do HGR (Hospital Geral de Roraima), que possibilitará um salto de qualidade no atendimento da população de todo o Estado.