Caroebe receberá investimentos nas áreas de infraestrutura e saúde

O município de Caroebe é um dos contemplados com recursos garantidos pelo senador Romero Jucá (PMDB) para as áreas de infraestrutura e saúde. O anúncio foi feito neste sábado, 26, durante uma reunião com moradores.

Atualmente, 80% da sede de Caroebe é atendida com iluminação pública, serviço realizado com recursos trazidos por Jucá. “Teremos mais investimentos nesse município. Estamos trazendo R$ 11 milhões para obras de asfalto e recapeamento na sede e em Entre Rios, vamos complementar a rede de iluminação pública e garantir para a Prefeitura R$ 1,5 milhão para a compra de medicamentos. Ainda na área da saúde temos garantindo a aquisição de duas ambulâncias para atender as necessidades de quem vive em Caroebe”, disse.

A dona de casa, Edna da Silva Reis lembra com o era o município sem as obras viabilizadas pelo senador. “Era tudo escuro e gente tinha medo de sair de casa. Com a nova iluminação, passeamos e vamos para a igreja com tranquilidade. Estamos muito felizes com as novidades que o senador anunciou”, disse a moradora.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalser Renier, também participou desse encontro e garantiu a presença mais efetiva da Casa junto aos moradores de Caroebe. “Vamos fazer aqui uma reunião do projeto Assembleia ao Seu Alcance, trazendo nossos 24 deputados para conversar com a população. Vamos ouvir as demandas de vocês e ajudar para que os problemas sejam resolvidos”.

Para o prefeito Argilson Martins essa parceira contribui com o desenvolvimento do município. “Temos muita vontade de trabalhar e estamos executando serviços com recursos próprios porque não podemos mais esperar do Estado. Contar com apoio de políticos experientes, que conhecem nossas necessidades e nos ajudam com recursos, é muito importante”.