Caroebe recebe investimentos para recuperação de vicinais e obras de asfalto

O produtor Eurípedes Donizete Borges vive do cultivo da banana. Ele tem uma pequena área localizada na vicinal 5 do município do Caroebe.

Como os demais produtores da região, sabe bem a importância de ter uma estrada em boas condições. “Ano passado, a gente teve prejuízo porque a vicinal estava em péssimas condições e não passava nem carro pequeno. Há quatro anos, não é feito nenhuma melhoria nas nossas vicinais”.

O produtor foi um dos que comemorou o anúncio de recuperação de estradas vicinais no município de Caroebe feito pelo senador Romero Jucá, nesta segunda-feira, 22.

“A gente sabe que o senador é um homem de trabalho. Estamos na expectativa dessa melhoria e já trouxemos uma lista com assinatura dos produtores. Vamos entregar para a Prefeitura incluir a nossa vicinal”, disse o produtor.

Com apoio do senador, foram viabilizados R$ 7,5 milhões para a recuperação de vicinais em Caroebe. O serviço será realizado por meio de um convênio com o Incra. Na assinatura, o senador também anunciou outros investimentos.

“Estou trazendo recursos para asfaltamento de ruas, também entreguei o documento de dois veículos coletores de lixo que vai atender a sede e a vila de Entre Rios. Trouxe muitos recursos esse ano para Caroebe e vou buscar mais para atender as necessidades desse município”, disse Jucá.

Na solenidade também foi formalizado o termo de doação de uma área de 1,4 hectare pertencente ao Incra para a Prefeitura. A proposta é construir neste local, uma nova sede administrativa Municipal.

“Trabalho pelo desenvolvimento do nosso município, dialogando com as lideranças. O senador sempre me atendeu, mesmo não apoiando a minha eleição, e garantiu que traria recursos para o nosso município porque ele tem compromisso com o povo. Com o seu apoio, vamos ter em Carobe, um grande canteiro de obras”, afirmou o prefeito Argilson Martins.

Melhorias

A Prefeitura de Caroebe concluiu o asfaltamento e sinalização de trânsito nos bairros Estádio e Carrapichau. Além disso, 80% da sede e a comunidade de Entre Rios estão com nova iluminação pública.

A Saúde Municipal recebeu mais recursos pelo Piso da Atenção Básica para aquisição de medicamentos e materiais que abastecem as Unidades Básicas de Saúde. O município também será beneficiado com aquisição de ambulância.

Todas as melhorias foram executadas com recursos garantidos por Romero Jucá. “As prefeituras sozinhas não tem condições de fazer esse tipo de investimento. Por isso, estou apoiando as gestões municipais e buscando recursos que atendam essas necessidades. É assim que vamos melhorar a infraestrutura dos nossos municípios e a vida dessas famílias”, disse o senador.