Caroebe: moradores poderão renegociar dívidas junto a Caerr

Os moradores de Caroebe tem compromisso marcado com a saúde nesta sexta-feira, 22. A Caravana do Povo, projeto desenvolvido pelo Governo de Roraima, acontece na Escola Estadual Tereza Teodoro de Oliveira, na sede do município.

“Quando o gestor vai para perto da comunidade é possível saber exatamente quais são as necessidades da população e é com esse objetivo que temos realizado a Caravana, na capital e no interior”, enfatizou a governadora Suely Campos.

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) participa da ação com a oferta de serviços comerciais e orientações ambientais. “A Caravana oportuniza aos cidadãos a chance de ter acesso aos principais serviços prestados pela administração pública e para a Caerr, participar do trabalho é demonstrar o compromisso da empresa com os clientes”, disse o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Entre os serviços oferecidos estão o parcelamento de fatura sem entrada, desconto de 100% dos juros por atraso para pagamento à vista, contestação de faturas e esclarecimento referente ao consumo de água. A Caravana proporcionará também consultas médicas, exames especializados e atendimento na área social.

A Caerr fará ainda a sensibilização ambiental junto aos moradores da região, com a abordagem sobre a utilização correta da água e da rede de esgoto e preservação de mananciais, coleta seletiva de resíduos sólidos e plantio de mudas.