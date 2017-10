Caroebe: hidrelétrica de Jatapu recebe novos equipamentos

Chegaram a Caroebe neste sábado, 7, os equipamentos que faltavam para finalizar a primeira etapa da obra de revitalização e complementação da Usina de Jatapu. “Os municípios do Sul de Roraima vão deixar de depender do abastecimento de Guri e passarão a ter independência energética. Esta é uma obra realizada com muito suor, sacrifício, esforço e determinação que o nosso governo faz para o bem de mais de 50 mil moradores”, ressaltou a governadora Suely Campos.

Duas carretas carregadas com dois eixos e tubulações, totalizando mais de 30 toneladas, trazidos de Santa Catarina chegaram ontem ao destino final. Os novos equipamentos serão instalados durante esta semana.

A novidade atraiu o interesse do morador de Rorainópolis, Francisco Amorim, que viu as carretas passando pelo município onde mora há mais de 30 anos. “Estamos aguardando o funcionamento da Usina de Jatapu há muito tempo, pois passamos horas sem energia e essa obra nos traz esperanças de dias melhores”, revelou.

O presidente da Cerr (Companhia Energética de Roraima), Francisco Fernandes, afirmou que a primeira etapa da obra está praticamente concluída e deve ser entregue ainda este mês. “Estamos nos últimos ajustes para inaugurarmos a linha de 69 KV. Com a chegada dos equipamentos, até o fim do ano, vamos entregar a obra completa, com a usina totalmente revitalizada e ampliada”, afirmou Fernandes.

O secretário adjunto de Infraestrutura, Anderson Gentil, também esteve no local e destacou que, mesmo o Estado enfrentando dificuldades financeiras, foi retomada a obra de revitalização e complementação de Jatapu, que é de grande importância para o sul do Estado. “São investimentos que chegam a quase R$ 100 milhões e finalmente a vemos se materializando. Os moradores da região terão energia de qualidade e confiável”, afirmou.

Com a revitalização, a usina vai dobrar a capacidade de geração de energia de cinco para dez Megawatts e beneficiar maios de 50 mil moradores, possibilitando o fornecimento para municípios e vilas da região Sul do Estado: Caroebe, São Luiz, São João da Baliza, Rorainópolis, Vila Moderna, Novo Paraíso e Entre Rios, que atualmente são atendidos por Boa Vista e complementados por parques térmicos de Novo Paraíso.

Por se tratar de geração hídrica é de total confiabilidade em comparação com a geração de energia em outros municípios supridos por térmicas.

A previsão é que neste mês de outubro seja entregue a primeira etapa obra, de forma parcial, com geração de cinco Megawatts, com a inauguração da subestação elevadora de 69 KV, e a complementação no mês de dezembro com o total de quatro turbinas entregues.

Na subestação, foram realizadas ampliação e instalação de novos equipamentos, como quadro de comando de controle, painel de medição e chaves de comando, além da revitalização de dois transformadores de seis MVA e fornecimento de mais um novo transformador também de seis MVA, e a instalação de mais um transformador de cinco MVA para atender às redes rurais e urbanas.

A obra é fruto de um convênio entre a Cerr e a Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura) e custou em torno de R$ 63 milhões. A empresa responsável pela execução dos serviços é a CMT Engenharia.

Mesmo após a perda da concessão, em janeiro deste ano, a Cerr (Companhia Energética de Roraima) ainda gerencia a usina.

Jatapu

A Hidrelétrica de Jatapu foi construída entre os anos de 1991 e 1994, no mandato do governador Ottomar de Sousa Pinto, e inaugurada oficialmente em 1994, ano em que começou a operar. Situada em Caroebe, a 55 quilômetros da sede municipal, a área da usina tem como principal curso d’ água o Rio Jatapu e ocupa uma extensão de mais de 7.412,52 hectares. A hidrelétrica foi construída com recursos próprios do Estado após a aprovação do projeto de impacto ambiental.

Ádria Santos