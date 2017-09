Caroebe: criança com 13 graus de miopia ganha óculos durante ação do Governo

O pequeno Kauã Rodrigues do Carmo, de apenas 8 anos, passou por consulta oftalmológica a cerca de dois meses, por meio da Caravana dos Municípios – ação paralela à Caravana do Povo, que leva atendimentos de cardiologia, oftalmologia e ginecologia a 10 municípios todos os meses – e na 25ª Caravana do Povo de 2017, realizada nesta sexta-feira, 22, em Caroebe, recebeu os óculos doados pelo Governo do Estado.

Natural de Rondônia a mãe de Kauã, Regiane do Carmo, de 26 anos, faz parte do grupo de agricultores familiares da região e mora no município de Caroebe há cinco anos.

Ela relembra a história do filho, que mesmo com a pouca idade, acaba de receber seu terceiro óculos de grau. “Há dois meses atrás, ele estava sem óculos e usava um emprestado do tio, completamente inadequado para o seu grau atual. Então há dois meses, em uma ação do governo, ele passou por uma nova consulta oftalmológica que lhe deu oportunidade dele conseguir óculos novos pelo SUS (Sistema Único de Saúde)”.

No entanto, a sua condição única com 13 graus de miopia, não era contemplada pelo contrato de licitação executado entre a ótica vencedora do processo de licitação e a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde). Para solucionar o caso, a governadora Suely Campos intercedeu, conseguindo a doação dos óculos para que o pequeno Kauã, pudesse desfrutar de todas as alegrias de uma criança que consegue enxergar tudo a sua volta.

Outros serviços

Durante a ação também foram entregues licenças ambientais pela Femarh e um dos contemplados foi Antônio Casal Quintães, 50, agricultor da Vila Entre Rios, que fica há cerca de 32 Km da sede do município.

“Agradeço muito a governadora Suely, estou muito feliz e dessa forma nós podemos trabalhar com todo o amparo legal que a licença nos concede. Nunca tivemos essas ações nas gestões passadas então, com certeza, o governo e sua equipe estão de parabéns!”.

A Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) entregou mudas de maracujá, ipê rosa e andiroba, além de 52 licenças para a prática da agricultura familiar e 20 outorgas para uso insignificante de água.

Nesta caravana a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) disponibilizou dez médicos especialistas, sendo um oftalmologista, um cardiologista, uma dermatologista, dois urologistas, um pediatra, dois clínicos gerais e dois ginecologistas.

A ação que também contou com farmácia e exames de PSA (antígeno prostático específico), eletrocardiograma, ecocardiograma e a carreta da mulher com exames de ultrassonografia e mamografia.

Entre os mais de 70 serviços oferecidos na Caravana o Povo em Caroebe, a governadora Suely Campos também assinou a ordem de serviço para reforma e ampliação da Unidade Mista de saúde do município, por meio de uma emenda do deputado estadual Mecias de Jesus, no valor de R$996.684,2. A ordem de serviço já foi emitida e na próxima semana as obras já devem iniciar. Esta é a primeira grande reforma que a unidade receberá.

Em seu discurso, Suely Campos ressaltou a importância do trabalho conjunto entre Estado e municípios. “Quando assumi o mandato, defini para mim mesma que seria a governadora de todos, dos que votaram em mim e também dos que não votaram, pois o trabalho de um governante consiste em lutar pela melhoria e qualidade de vida do seu povo e é o que venho fazendo todo esse tempo”, disse Suely.

Ela completou lembrando que Roraima agora é a nova fronteira agrícola do país. “Nos tornamos exemplo para os outros Estados e estamos avançando e cada vez mais, recebendo visitas de investidores. Tanto é que temos um percentual de 80% de lotação na nossa rede hoteleira, lutamos também pela regularização de nossas terras e já entregamos em algumas regiões, o título legal regulamentado pelo Governo Federal, inclusive com selo de garantia, o que faz com que tentativas de falsificação sejam fracassadas. Estamos demonstrando a seriedade do nosso trabalho para a nossa população. Quero ver Roraima crescer, gerando riquezas e cada vez mais empregos e até dezembro, estaremos reinaugurando a Usina de Jatapu, que dará uma maior estabilidade energética para nossa população”, finalizou.