Carnaval: Governo fecha parcerias para realizar eventos em Caracaraí e Pacaraima

Visando fomentar o turismo no interior de Roraima, o Governo do Estado se uniu às prefeituras de Caracaraí e Pacaraima para realizar o Carnaval 2017 nos dois municípios. Com muita alegria, pluralidade, diversidade e segurança para a população, o CaraFolia será realizado entre os dias 25 e 28 de fevereiro, na arquibancada municipal, localizada na avenida Dr. Zanny, no centro de Caracaraí.

Ao longo dos 12 anos de realização, o CaraFolia tem se tornado uma das maiores festas do período carnavalesco em Roraima. A expectativa é que este ano o evento receba 15 mil pessoas por noite. Entre as atrações do CaraFolia estão bandas locais e os tradicionais blocos do município e de outras regiões do Estado.

Para o secretário municipal de meio ambiente e turismo do município, Santos Júnior, essa união entre governo e prefeitura irá fortalecer ainda mais o carnaval em Caracaraí. “Estamos com uma boa expectativa para o evento que promete ser o melhor de Roraima. Já estamos articulando com restaurantes, hotéis e espaços de camping para atender da melhor maneira o público que irá prestigiar o carnaval”, explicou.

Micaraima

Já em Pacaraima está programada para os dias 3 e 4 de março o retomada do tradicional carnaval fora de época do município, Micaraima. O evento não era realizado desde 2012.

De acordo com o prefeito do município, Juliano Torquato, esse resgate é importante para fomentar a economia do município. “Estamos felizes em poder contar com o Governo na realização do Micaraima que é um evento tradicional de Roraima e que há muito tempo estava esquecido”, comentou.

Ainda de acordo com Torquato está em negociação a vinda de uma banda baiana para animar o evento. “Para manter a tradição estamos envidando esforços para que esse seja o melhor Micaraima de todos”, concluiu.

Dina Vieira