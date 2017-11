Carnaval 2018: Prefeitura recebe inscrições para blocos de rua

A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) lançou oficialmente o edital de seleção de projetos para escolha de blocos para o Carnaval de Rua 2018. A partir desta terça-feira, 21, as inscrições estão abertas e seguem até sexta-feira, 24.

O Carnaval de Rua de 2018 marca o quinto ano em que a Prefeitura de Boa Vista promove o carnaval de blocos, estimulando, preservando e fomentando uma tradicional cultura popular no Brasil. As inscrições são válidas para pessoas físicas e jurídicas que tenham residência física no município.

As inscrições podem ser feitas através do preenchimento de formulário disponibilizado na Superintendência de Cultura da Fetec, localizada na Avenida dos Imigrantes, 1612 – Buritis, 1º andar – sala 28, no Terminal de Integração João Firmino Neto, ou no site da Prefeitura de Boa Vista https://www.boavista.rr.gov.br/

Para a inscrição, serão necessários os seguintes documentos: ficha de inscrição devidamente preenchida, currículo ou portfólio do bloco, projeto artístico do bloco e carta de anuência. Toda a documentação necessária deve ser encaminhada à Fetec e o resultado final será divulgado no dia 14 de dezembro.

Serão selecionados 12 blocos e a avaliação será feita com avaliação de currículo e portfólio cultural dos blocos, histórico, proposta e justificativa do projeto, plano de trabalho, capacidade de fortalecimento cultural e impacto econômico, social e ambiental.

Jéssica Costa