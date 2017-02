Carnaval 2017: Programação de pré-carnaval marca início das festas em Boa Vista

Neste mês de fevereiro, a Prefeitura de Boa Vista está com extensa programação de pré-folia que promete esquentar o carnaval 2017. A primeira programação já começa neste domingo, 12, com a abertura da exposição “Memórias de outros carnavais”, a partir das 14h, no Pátio Roraima Shopping. A mostra com 11 painéis relembrará os bons tempos de carnavais de rua na capital.

Desde 2014, a prefeitura promove a festa no formato de blocos de rua, o que tem agradado o público boa-vistense e por isso se perdura até os dias atuais. Antes, era aberto aos desfiles de escolas de samba. A partir do dia 17, os blocos contarão com a Central do Carnaval na Praça Fábio Marques Paracat para venda de abadás.

Dia 18, a folia será na Praça do Mirandinha com muitas marchinhas de carnaval por conta do Instituto Boa Vista de Música (IBVM). A programação para a criançada está prevista para o dia 19, com o Pátio Folia, onde terá baile infantil e concurso de fantasias. Nesse caso, a premiação ficará por conta dos lojistas do Pátio Roraima Shopping.

Para Enos Almeida, superintendente de Cultura da Fetec, os pré-eventos são uma forma de apresentar à população um pouco do que vai ser a programação do município. “Estamos trazendo nestes eventos a temática dos carnavais de blocos de rua. Os pré-eventos já existiam em anos anteriores, mas resolvemos ampliar e levar para algumas áreas distintas para que possamos atrair um público legal e diferenciado para o carnaval na avenida”, disse.

Confira a programação

12/02 a 05/03 – horário comercial do shopping

Exposição “Memórias de outros Carnavais”

Local: Pátio Roraima Shopping.

17/02 – 18h30

Central do Carnaval

Local: Praça Fábio Marques Paracat

18/02 – 19h30

Pré Carnaval Mirandinha IBVM

Local: Praça do Mirandinha

19/02 – 17h30

Pátio Folia (Pré Carnaval com Baile Infantil e Concurso de Fantasias)

Local Área Externa Pátio Roraima Shopping.

Ceiça Chaves