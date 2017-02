Carnaval 2017: Fetec e blocos de rua definem programação oficial da festa

A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) e blocos de ruas convidados definiram nessa sexta-feira, 10, a versão final da programação do Carnaval 2017 com a listagem oficial dos dias e horários em que os blocos vão se apresentar. A folia está marcada para os dias 24 a 28, na praça de eventos Fábio Marques Paracat.

A listagem oficial foi definida em consenso entre os blocos de rua, de acordo com a disponibilidade e condição orçamentária de cada grupo. Mas, apesar dos dias e horários definidos, a avenida estará livre todos os dias do evento para outros blocos se apresentarem para o público.

“A nossa proposta é que o carnaval de rua em Boa Vista seja sempre o mais democrático possível, pois esta é uma festa popular e o povo deve ter liberdade para se divertir e se alegrar. Fechamos uma lista de blocos credenciados apenas por uma questão de dotação orçamentária, mas a avenida será livre para que todos festejem”, afirmou Enos de Almeida, superintendente de cultura da Fetec.

Para o representante do Bloco dos Três, Pedro Emerson, esta medida da Fetec e da Prefeitura de Boa Vista em democratizar mais uma festa como o carnaval é algo que deve ser sempre repetido, valorizando assim a cultura popular e o trabalho desenvolvido pelos blocos de rua.

“Com certeza esta nova roupagem que foi dada ao carnaval é benéfica, tendo em vista que até então apenas os blocos credenciados entravam no circuito oficial do evento. E neste ano, houve uma abertura maior a todos, não apenas aos credenciados. É uma atitude louvável”.

A folia começa às 19h do dia 24, sexta-feira, com concentração em frente à Torre da Embratel. De lá, todos os blocos participantes seguirão em cortejo até a praça de eventos Fábio Marques Paracat, a partir das 20h. Lá os blocos terão espaço para armarem seus quiosques e assim divulgar melhor seu trabalho junto à população.

Rei Momo e Rainha – As inscrições para Rei Momo e Rainha do Carnaval, que se encerrariam nesta sexta-feira, 10, foram prorrogadas até o dia 14. Neste ano, os candidatos serão escolhidos por votação popular, no site da Prefeitura de Boa Vista. Para isso, terão duas modalidades de apresentação. Uma apresentação pública no dia 24 de fevereiro e apresentações individuais nos demais dias (25 a 28) em diversos pontos da festa.

Entre os requisitos exigidos para o concurso está a exigência de os candidatos serem maiores de 18 anos e residentes no Estado de Roraima. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar documentos como RG ou outro documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, sendo cópias e original, além de dados Bancários e uma foto 3×4 colorida e atual. O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Boa Vista – www.boavista.rr.gov.br.

Os escolhidos serão anunciados no dia 28 e a premiação será de R$ 3 mil, tanto para rei momo quanto para rainha. Os candidatos podem se inscrever diretamente na sede da Fetec, localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão (antigo Terminal do Caimbé), Avenida dos Imigrantes, nº 1612 – Buritis, no horário de 08h ás 12h e das 14h às 18h.

Programação oficial

24/02/2017 – Sexta-Feira

20h – Cortejo Momesco

21h20 – Apresentação Rei Momo e Rainha do Carnaval

21h40 – Show com Banda Local Convidada

23h – Show com Banda Local Convidada

25/02/2017 – Sábado

18h – Baile Da Melhor Idade

20h- Bloco Convidado – Bafo da onça

21h -Bloco Credenciado01 – Pão com Ovo

23h – Bloco Credenciado02 – PapaXana

26/02/2017 – Domingo

18h – Baile Melhor Infantil

20h- Bloco Convidado – Dos três

21h – Bloco Credenciado 03 – Porca que Fuça

22h – Bloco Convidado – Felicidade Boa Vista

23h – Bloco Credenciado 04 – Coração

27/02/2017 – Segunda-Feira

21h – Bloco Credenciado 05 – Dos Palhaços

22h – Bloco Convidado – Me Beija / Show de Bola

23h- Bloco Credenciado 06 – Camaleão

28/02/2017 – Terça-Feira

20h – Bloco Convidado – Você Folia

21h – Bloco Credenciado 07 – Quadrilheiros

23h – Bloco Credenciado 08 – Canaimé

Fábio Cavalcante