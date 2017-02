Carnaval 2017: Fetec apresenta diretrizes de organização aos blocos

O Carnaval se aproxima e a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) promove os últimos ajustes de organização, estrutura e programação. Na manhã deste sábado, 18, a Fetec apresentou aos blocos que vão desfilar no Carnaval, as principais regras de conduta a serem cumpridas. O encontro ocorreu durante um congresso técnico, no Centro Multicultural da Orla Taumanan.

A proposta do congresso foi a de nivelar os conhecimentos, para que tanto a organização do evento quanto os participantes estejam devidamente sintonizados. Os representantes dos blocos ficaram cientes das regras de condutas, além das normas de segurança, vigilância sanitária, além da legislação quanto à participação de crianças e adolescentes.

“Nós da Fetec já temos como prática em cada evento que promovemos, convocar os envolvidos para que tenham ciência da nossa política. É uma forma de ajustar os conhecimentos, para que ninguém seja pego de surpresa. E sempre temos tido êxito quanto a isso”, afirmou Enos Almeida, superintendente de Cultura da Fetec.

Entre as normas apresentadas estão o não consumo de bebidas em recipientes de vidros, por questão de segurança, apenas em pets ou de plástico. Outra recomendação é que não se utilize fogos de artifícios, rojões ou qualquer elemento semelhante, a não ser com autorização prévia da Fetec e do Corpo de Bombeiros.

Outra recomendação feita aos blocos é quanto à exploração do trabalho infantil. Todos os representantes assinaram um termo de responsabilidade em que se comprometem a arcar com qualquer representação junto à Justiça, em caso de descumprimento das normas. Para atender crianças e adolescentes, a Fetec vai promover o Baile Infantil, no domingo, 26, às 18h.

A folia está marcada para acontecer entre os dias 24 e 28 na Avenida Capitão Ene Garcez. São 17 blocos confirmados para passar pelo circuito do Carnaval 2017. Na sexta-feira,24, os blocos vão se reunir na praça em frente à Embratel, de onde devem seguir em cortejo até a Praça de Eventos Fábio Marques Paracat.

“Neste ano, teremos uma festa mais do que democrática. Enquanto um bloco anima o público de um lado da avenida, outro bloco ou outros blocos estarão em outras partes do local, também animando a todos. O planejamento é que a folia não pare e todos possam se divertir”, ressaltou Enos.

Programação do Carnaval de Boa Vista

24/02/2017 – Sexta-Feira

20h – Cortejo Momesco

21h20min – Apresentação Rei Momo e Rainha do Carnaval

21h 40min – Show com Banda Local Convidada

23h – Show com Banda Local Convidada

25/02/2017 – Sábado

18h – Baile Da Melhor Idade

20h- Bloco Convidado – Bafo da onça

21h -Bloco Credenciado01 – Pão com Ovo

23h – Bloco Credenciado02 – PapaXana

26/02/2017 – Domingo

18h – Baile Melhor Infantil

20h- Bloco Convidado – Dos três

21h – Bloco Credenciado 03 – Porca que Fuça

22h – Bloco Convidado – Felicidade Boa Vista

23h – Bloco Credenciado 04 – Coração

27/02/2017 – Segunda-Feira

21h – Bloco Credenciado 05 – Dos Palhaços

22h – Bloco Convidado – Me Beija / Show de Bola

23h- Bloco Credenciado 06 – Camaleão

28/02/2017 – Terça-Feira

20h – Bloco Convidado – Você Folia

21h – Bloco Credenciado 07 – Quadrilheiros

23h – Bloco Credenciado 08 – Canaimé

Fábio Cavalcante