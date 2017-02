Carnaval 2017: exposição resgata história dos blocos de rua das décadas de 40 a 90

Quem quiser relembrar os antigos carnavais de Boa Vista pode ir ao Pátio Roraima Shopping, no bairro Caumé, e conferir a exposição “Memórias de outros carnavais”. A Mostra conta com 11 painéis com 30 imagens que retratam a folia da década de 1940 a 1990, período em que a população boa-vistense se divertia com os tradicionais blocos de rua. A exposição começou no domingo, 12, e ficará disponível até 5 de março.

Desde 2014, a Prefeitura de Boa Vista e a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), promovem o carnaval da cidade no formato de blocos de rua. Carlos Alberto, chefe da Divisão de Patrimônio Histórico da Fetec, destacou que na gestão passada da prefeita Teresa Surita houve uma grande preocupação em resgatar a história e a tradição dos blocos de carnaval em Boa Vista.

“O bloco é o advento do sucesso. A preocupação da prefeitura é valorizar nossas tradições e costumes, nossa historiografia. E a exposição vem com essas 30 fotos contando cinco décadas para que a população entenda as raízes, onde e como começou. Esse valor, essa tradição e ensejo hoje se traduz na avenida Capitão Ene Garcês”, frisou Carlos.

Quem estava no shopping e deu uma passada no stand de exposição foi um folião daquela época, o boa-vistense Ribamar Moreira, de 48 anos e sua família. Ele confidenciou que participou de inúmeras brincadeiras daquela época, blocos formados por amigos e familiares e que ele teve a alegria de relembrar essa fase da vida.

“É interessante a prefeitura utilizar esse espaço movimentado do shopping para fazer essa exposição. Quando eu era mais jovem, gostava muito de carnaval. Aqui relembrei um pouco daquele tempo em que eu brincava na avenida e nos clubes de Boa Vista. Era uma brincadeira caseira, a gente reunia a família e os amigos e caia na folia do nosso jeito”, disse.

Para Enos Almeida, superintendente de Cultura da Fetec, a proposta da exposição é que as pessoas vejam que realmente esse formato de carnaval existiu, como foi e porque a prefeitura está buscando essa identidade novamente. “Com essa exposição, pretendemos fazer com que os visitantes tenham uma viagem visual e vejam como foi o carnaval de blocos em Boa Vista. A tendência é democratizar o evento, atingindo um maior número de pessoas no carnaval deste ano, brincando do seu jeito”, destacou.

Conheça um pouco da história

Os primeiros blocos de rua dos carnavais de Boa Vista surgiram na década de 40. Os pioneiros foram os blocos Corsário e Chitão. O ponto de encontro dos antigos grupos foliões era na esquina da Sebastião Diniz com a Jaime Brasil. Ali ficava Mangulão e Peteleco numa laje tocando as famosas marchinhas de carnaval, não tinha caixa de som, era tudo improvisado e ao vivo. Nas décadas de 50 e 60 continuou nesse ritmo com mais blocos participantes, entre eles o Bloco do Pó. Na década de 70, o carnaval em Boa Vista ganhou formosura com a criatividade do comunicador Laucides Inácio de Oliveira e a parceria de Jauber Xaud.

Jauber deu início ao concurso para escolha das rainhas do carnaval e Laucides começou a decorar a Jaime Brasil, criando um ponto de encontro com arquibancadas, música e som. Isso fortaleceu as raízes da tradição que começou na década de 40. A partir da década de 90, os eventos começaram a abrir espaços para as escolas de samba, fazendo com que a tradição dos blocos fosse para os clubes. Os desfiles de escolas de samba duraram até pouco tempo. Em 2014, a Prefeitura decidiu resgatar a festa de carnaval com blocos de rua, o que tem agradado o público e por isso se perdura até os dias atuais.

“A escola de samba esvaziou a tradição dos blocos, e a população começou a pedir novamente que o carnaval tivesse essa essência. Por que no bloco você pode participar com toda família, amigos e você pode fazer do seu círculo social um bloco de carnaval. A escola de samba era algo temático, um grupo seleto de pessoas que participava”, ressaltou Carlos Alberto.

Mais programação de pré-carnaval

Os pré-eventos são uma forma de apresentar à população um pouco do que vai ser a programação de carnaval do município. A partir do dia 17, às 18h30, os blocos contarão com a Central do Carnaval na Praça Fábio Marques Paracat para venda de abadás. Dia 18, a folia será na Praça do Mirandinha com muitas marchinhas de carnaval por conta do Instituto Boa Vista de Música (IBVM), a partir das 19h30.

A programação para a criançada está prevista para às 17h30 do dia 19, com o Pátio Folia, onde terá baile infantil e concurso de fantasias. Nesse caso, a premiação ficará por conta dos lojistas do Pátio Roraima Shopping.

Ceiça Chaves