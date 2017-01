Carnaval 2017: blocos, Rei Momo e Rainha já podem se inscrever para a folia

O Tradicional Carnaval 2017 promovido pela Prefeitura de Boa Vista está marcado para os dias 24 a 28 de fevereiro, na avenida Cap. Ene Garcez. Os interessados em participar em blocos de rua já podem inscrever os projetos no período de 10 a 20 deste mês na Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec). Quem pretende participar do concurso de Rei Momo e Rainha terá até 10 de fevereiro para fazer a inscrição.

Os editais estão disponíveis no site oficial da prefeitura (www.boavista.rr.gov.br). As inscrições serão recebidas na Superintendência de Cultura da FETEC, localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão (antigo Terminal do Caimbé), avenida dos Imigrantes, nº 1612 – Buritis, no horário de 08h ás 12h e das 14 ás 18h.

Blocos de Carnaval

A Fetec selecionará oito inscrições de blocos que vão desfilar no formato “bloco de rua”. A proposta desta ação é atender, fomentar e preservar a cultura popular do bloco carnavalesco tradicional ou de cunho inovador, que venham a contribuir com esta tradicional festa popular do calendário nacional e municipal. Cada bloco poderá inscrever somente um projeto.

Calendário de procedimentos da seleção

Data | Evento | Local

10 a 20 de janeiro/2017 | Inscrições | Fetec

21 de janeiro de 2017 | Oficina de nivelamento de projetos | Multicultural

De 23 a 27 de janeiro de 2017 | Recebimento da documentação e projeto | Fetec

De 30 jan à 02 fev de 2017 | Avaliação da documentação e projeto | Fetec

03 de fevereiro de 2017 | Resultado | Fetec

De 3 de fev a 10 de fev/2017 | Convocação | Fetec

18 de fevereiro de 2017 | Assinatura do termo de compromisso e congresso técnico | Multicultural

De 25 a 28 de fevereiro de 2017 | Execução do projeto | Av. Ene garcez

Concurso de Rei e Rainha do Carnaval

A Escolha será direcionada a todas as pessoas que fizerem as inscrições, indicados ou não por um bloco de Carnaval. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: RG ou outro documento oficial com foto, CPF, comprovante residência, cópias e original, dados bancários e uma foto 3×4 colorida e atual. O Rei e a Rainha vencedores receberão premiação no valor de R$ 3 mil.

Calendário de procedimentos para o concurso

Etapas | Datas

Inscrições | De 10 jan a 10 fev de 2017

Congresso Técnico | 11 de fev de 2017

Apresentação geral ao público | 24 fev 2017

Apresentações individuais/ avenida | De 25 a 28 de fev de2017

Resultado e premiação | 28 fev 2017

Ceiça Chaves