Caravana do Povo triplica número de atendimentos em ações de saúde itinerante em 2017

Em 2017, a população de Roraima teve mais de 66 mil oportunidades de receber atendimento médico especializado perto de casa, número três vezes maior que em 2015, quando foram realizados cerca de 21 mil atendimentos. O aumento ocorreu porque as ações foram feitas com mais frequência e com novos serviços como a mastologia e a Carreta de Saúde da Mulher.

Quase 48 mil atendimentos foram registrados na Caravana do Povo e outros 15 mil na Caravana dos Municípios, ação que a cada mês percorreu dez municípios entre março e dezembro. Esse serviço acontece de maneira paralela à Caravana do Povo e oferece consultas nas especialidades mais procuradas (oftalmologia, cardiologia e ginecologia), nos municípios do interior com maior demanda reprimida: Amajari, Bonfim, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, São Luiz do Anauá e São João da Baliza.

A oftalmologia é de longe a especialidade mais procurada, com mais de 12 mil atendimentos realizados no ano. O secretário estadual de Saúde, Marcelo Batista, que é oftalmologista, participou dessas ações e explicou que em alguns casos houve registros de pacientes encaminhados com urgência para realização de cirurgia.

“Vi muitos casos em que o paciente precisava de intervenção cirúrgica imediata para não correr o risco de perder a visão, principalmente em pessoas com idade mais avançada. Isso mostra como estas ações são importantes para a nossa população”, disse.

As caravanas buscam complementar os serviços disponibilizados nos municípios, evitando que a população precise se deslocar para a capital para obter atendimento, principalmente em unidades como a Clínica Especializada Coronel Mota e Centro de Referência da Saúde da Mulher.

Outros serviços

Além de disponibilizar os profissionais da área de saúde, o Governo do Estado também leva uma farmácia com medicamentos básicos, exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassonografia, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e PSA (antígeno prostático específico) para prevenção do câncer de próstata.