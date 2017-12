Caravana do Povo terá última edição de 2017 na Vila do Trairão

A 61ª edição da Caravana do Povo e a última de 2017 será nesta quinta-feira, 14, e atenderá os moradores da Vila do Trairão, em Amajari, que receberão a ação itinerante que leva mais de 70 serviços para perto da população.

Os atendimentos serão realizados a partir das 9h, na Escola Estadual Francisco Pereira da Silva. Desde 2016, mais de 256 mil pessoas já receberam atendimentos nas sedes de municípios, comunidades e vilas em todo o Estado.

Na última edição de 2017 da Caravana do Povo também acontecerá a 13ª entrega do Balcão de Ferramentas. O programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da parceria entre Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e Agência Desenvolve RR, entregará quase R$ 80 mil em maquinários e equipamentos a 26 beneficiários da Vila do Trairão.

Desde 2016, o Balcão de Ferramentas já entregou mais de R$ 970 mil em maquinários e equipamentos.

Atendimentos

Durante a Caravana do Povo, a população terá acesso a consultas com especialistas como pediatra, clínico geral, oftalmologista, cardiologista, além de realização de exames de mamografia e ultrassonografia, com a Carreta Saúde da Mulher.

A Setrabes levará atendimentos e pré-cadastro com a equipe do Balcão de Ferramentas, cursos de artesanato oferecidos pela equipe do PAR (Programa de Artesanato de Roraima) e exposição de artesanato dos artesãos da Expoarrte.

A Defensoria Pública oferecerá assistência jurídica, haverá atendimentos com as demais secretarias e órgãos estaduais, além de serviços de beleza, com corte de cabelo, design de sobrancelhas e manicure.

Só este ano, na Caravana do Povo, a Secretaria de Segurança Pública, já foram expedidas quase 3 mil carteiras de identidade somente na Caravana do Povo. Na 61ª edição, a Secretaria de Segurança Pública estará presente por meio do Instituto de Identificação Odílio Cruz e do Departamento de Cidadania.

Nesta edição serão ofertados 600 atendimentos em oito especialidades médicas através de 12 médicos: oftalmologia, ginecologia, cardiologia, urologia clínica geral, pediatria e mastologia. Além de farmácia, exames de ultrassonografia, eletrocardiografia, ecocardiografia, PSA (Antígeno Prostático Específico) e óculos. Também estará presente na ação a Carreta de Saúde da Mulher com exames de ultrassonografia e mamografia.

O Instituto de Previdência do Estado de Roraima vai estar na Caravana do Povo tirando dúvidas em relação à Previdência Social em geral e informações sobre procedimentos para se aposentar; dar entrada em benefícios como auxílios pensão; licenças maternidades e auxílios reclusão.