Caravana do Povo: Sesau vai oferecer especialidades médicas e outros serviços

A Caravana do Povo, promovida pelo Governo do Estado, será realizada pela sétima vez em Boa Vista. A ação será realizada nesta sábado, 27, na Escola Estadual Voltaire Pinto Ribeiro, localizada no bairro Dr. Silvio Leite, a partir das 8h. A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) pretende realizar cerca de mil atendimentos à população, com serviços médicos especializados e exames clínicos.

Ao todo serão levados 14 médicos, que farão atendimentos em oftalmologia, pediatria, ginecologia, urologia, cardiologia, neurologia e dermatologia. Estarão disponíveis também exames como ultrassonografia e exame de próstata (PSA), além de serviços de enfermagem, como aferição de pressão arterial.

De acordo com o diretor do DPSI (Departamento de Políticas de Saúde Itinerante), Francisco Monteiro, nesta edição terá mais um oftalmologista para atender a maior demanda da população da capital. “Isso traz uma facilidade para a comunidade, pois não é necessário marcar as consultas antes. As ações diminuem também a demanda dos hospitais”, pontuou.

Somente na área de Saúde, já foram realizados mais de 30 mil atendimentos. O maior número é nas especialidades de ginecologia, urologia e oftamologista. Exames como ecocardiograma e ultrassonografia, serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia também estão entre os serviços mais procurados pela população.

Atendimentos

As edições anteriores da Caravana do Povo somaram 79.662 atendimentos nos municípios do Interior e na Capital. A ação, que é promovida pelo Governo do Estado, envolve cerca de 250 servidores de 27 secretarias e órgãos de governo. A ação conta com mais de 70 serviços nas áreas de saúde, direitos humanos, justiça, cidadania e beleza.

A última Caravana do Povo foi realizada na comunidade Contão, localizada no município de Pacaraima, quando foram realizados mais de 900 atendimentos somente na área da saúde.