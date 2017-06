Caravana do Povo realiza quase quatro mil pessoas são atendidas

A última Caravana do Povo do mês de junho, realizada em Boa Vista, mais uma vez teve intensa procura da população pelos serviços oferecidos.

A ação semanal que chega a diferentes localidades em todo o Estado, nesta sexta-feira (28), foi realizada no Quartel do Corpo de Bombeiros. Foram atendidas 3.992 pessoas.

Para a estudante Cathy Aneri Franque, de 32 anos, a ação foi uma oportunidade para aprender uma atividade nova, que terá uma função mais do que especial.

“Vim aprender pintura em tecido para repassar à minha filha durante as férias. E será uma atividade que ela poderá ensinar às amigas também”, garante a mãe.

Além da pintura em tecido, a equipe do Clube de Mães, da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), aproveitou para realizar oficinas de patch apliquê e ponteiras de lã durante a Caravana, que tiveram participantes durante toda a manhã.

E na 13ª edição da Caravana do Povo de 2017, a governadora Suely Campos enfatizou que “este é sempre um momento importante para conversar diretamente e colocar o governo à disposição da população. Até hoje, a Caravana já atendeu mais de 161 mil pessoas, garantindo atendimento imediato com mais de 70 serviços”.

A secretária estadual de Trabalho e Bem Estar Social, Emília Campos,também ressalta que a intensa participação da população a cada edição comprova a eficiência da ação.

“A Caravana está chegando para realmente resolver os problemas e as necessidades que a população tanto precisa. É um momento de ficar próximo da população, ouvir as necessidades e buscar as soluções”. E adianta: “Já estamos pensando em muitas novidades para a Caravana a partir do mês de julho”.

Um dos atendimentos mais procurados durante a Caravana foi com a equipe do Crédito do Povo. Nesta sexta-feira, 700 pessoas puderam obter informações, fazer o cadastro e serem avaliadas pela equipe de assistentes sociais. Uma dessas pessoas foi a vendedora Tatiane de Medeiros, de 24 anos. Ela chegou cedo com seu filho José Arthur, de quatro meses, um dos seus três filhos, para buscar esclarecimentos sobre o programa.

“Vim conversar e saber se eu posso receber o benefício. E poder tirar essas dúvidas aqui na Caravana, mais perto da minha casa, ficou ótimo”, garante.

Outro serviço oferecido pela Setrabes foi o atendimento pela equipe do Balcão de Ferramentas. Durante a Caravana, a população teve acesso às informações sobre programa, desenvolvido em parceria com a Desenvolve-RR, que facilita o acesso ao crédito para o micro e pequeno empreendedor.

O pescador James Luís da Silva, de 58 anos, sustenta a família há 23 anos com a atividade e agora, depois de uma capacitação oferecida pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), ele só precisa de um suporte para expandir a atividade.

“Para colocar em prática o que aprendi, preciso de uma canoa. Mas vim buscar o Balcão de Ferramentas, porque não tenho condições de comprar de outra forma. E, para mim, este seria o começo de uma pequena indústria”, garante.

A Aurilede Martins Gomes veio da zona rural de Boa Vista só para conseguir se informar com a equipe do Balcão de Ferramentas.

“Gostaria de adquirir uma chocadeira. Moro no sítio e, se conseguisse, iria melhorar a renda da minha família”.

Simone Cesário