Caravana do Povo realiza mais de seis mil atendimentos

A Caravana do Povo tem se consolidado e já soma 21 edições no Estado. Na Capital, foi a oitava vez que o governo disponibilizou serviços das secretarias para a população. Desta vez, ação registrou 6.073 atendimentos e foi realizada na Escola Estadual Maria Sônia de Brito Oliva, no bairro Senador Hélio Campos, no sábado, 3.

“A Caravana tem sido um sucesso por onde passa e tem focado principalmente os bairro e regiões populosas, onde há uma maior necessidade dos nossos serviços. Esta ação mostra o quanto à população estava precisando e o quanto as pessoas comparecem nestas ações”, observou a secretária Estadual de Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos.

Os atendimentos das especialidades da Saúde ainda são os mais procurados pela população, que sentem dificuldades em conseguir marcar consultas, por necessitar de encaminhamentos, tempo e vagas disponíveis.

“Pensando na população, a governadora Suely pediu que a Sesau [Secretaria Estadual de Saúde] descentralizasse os atendimentos da saúde, que deu início ao programa Saúde do Povo, e que este ano foi ampliada e ser tornou essa grande ação social que é a Caravana do Povo”, destacou o secretário Adjunto de Saúde, Paulo Linhares.

Antonia Pereira da Costa, comentou que estava há meses esperando uma consulta com neurologista para mostrar os exames e a Caravana possibilitou esse acesso ao especialista. “Essa ação é muito boa, pois disponibiliza vários médicos especialistas. Tive facilidade em conseguir à consulta, e os servidores foram atenciosos e tiveram muita boa vontade em me atender. Espero que essa ação continue, pois beneficia muito a população carente”, disse.

Entres os vários serviços que as 27 secretarias disponibilizam está o banco de informações do setor de Habitação da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento) que realiza orientações sobre cadastro, vistoria e monitoramento do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Alcinda Dantas, moradora do residencial Vila Jardim, esteve na Caravana em busca de outras informações junto a Codesaima e disse estar muito satisfeita com os serviços que o governo têm oferecido. “Os servidores dão grande atenção aos moradores e sempre estão dispostos a ajudar. Todas as dúvidas que tinha, os servidores conseguiram solucionar”.

A próxima edição da Caravana do Povo, está prevista para acontecer na Escola Estadual Indígena Santa Luzia, na Vila dos três corações, município de Amajari.

Neuzelir Moreira