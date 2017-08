Caravana do Povo realiza mais de 5.000 atendimentos em Boa Vista

A Escola Estadual Professora Vanda da Silva Pinto, em Boa Vista, foi a primeira parada da Caravana do Povo no mês de agosto. Nesta sexta-feira, 4, foram realizados 5.088 atendimentos para os moradores do bairro Santa Luzia e adjacências.

Esta foi a 18ª edição do projeto em 2017, que só neste ano, já contabiliza 88.028 atendimentos. Desde 2016, foram 44 edições da Caravana que já registraram mais de 280 mil atendimentos realizados.

A governadora Suely Campos participou do evento e reafirmou o compromisso da Caravana do Povo, que é consolidar a presença do Governo de Roraima junto à população.

“Você percebe a quantidade de pessoas circulando no lugar. Registramos números consideráveis de atendimentos, principalmente os de saúde, quando visitamos os bairros de Boa Vista. Nós tomamos a frente nesta questão de atenção básica para suprir essas demandas existentes, inclusive na prevenção de doenças”, disse.

A comerciante Ana Maria da Conceição tem 78 anos e mora no bairro Senador Hélio Campos. Foi a primeira vez que ela participou de uma Caravana e certamente não será a última.

“Quando tiver outra por aqui, eu volto. Achei legal pois consegui consulta com o medico de vista (sic). Nos últimos dias eu tenho sentido uma sensação de areia nos olhos”, afirmou.

Segundo a comerciante, a comitiva é interessante principalmente para as pessoas carentes, porque em apenas um dia, podem resolver várias situações em um único lugar, principalmente aquelas ligadas à própria saúde.

“Ao invés de passar um dia todinho indo sem nenhum resultado em posto de saúde, você vem aqui e resolve um monte de coisas de uma vez. Todo mundo chega e vai sendo atendido rapidinho”, ressaltou.

Esta é a mesma opinião da pescadora artesanal, Moniza Emília de Souza, de 22 anos. Ela está grávida de uma menina e com nove meses de gestação, participou da Caravana do Povo porque não tem muito tempo para ir ao posto de saúde. “Uma amiga recomendou que eu fizesse a ultrassonografia aqui. Já estou na expectativa, pois ela já vai chegar agora em agosto”, adiantou.

Ela elogiou a facilidade com que foi atendida na Caravana e lembrou que algumas vezes a locomoção, tempo e paciência para marcar o exame num posto de saúde, torna tudo mais complicado.

“Queria agradecer à nossa governadora pelo trabalho que ela está fazendo para a população. Espero que continue melhorando cada vez mais o atendimento ao público que mais precisa”, concluiu.

Carreta de Saúde da Mulher

A Carreta da Mulher, novo serviço oferecido pelo Governo de Roraima por meio da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) realizou ultrassonografias de abdômen total, abdômen superior, vias urinárias, pélvica, e próstata, transvaginal, ultrassonografia da mama, obstétrica e tireoide, além da mamografia.

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) levou à população atendimentos e pré-cadastro com a equipe do Balcão de Ferramentas; cursos de artesanato oferecidos pela equipe do PAR (Programa de Artesanato de Roraima); visitas e atendimentos realizados pela equipe do Crédito do Povo e do Bolsa Família; além de atividades educacionais recreativas com os integrantes do Cidadão do Futuro.

Pagar Contas

A dona de casa Soraima Rossy da Silva acordou mais cedo que o habitual para aproveitar o dia. “Quando fiquei sabendo que a caravana seria aqui no bairro, não pensei duas vezes”, disse. Ela levou parte da família para a ação social e aproveitou a oportunidade para quitar os débitos que tinha com a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) e não se arrependeu.

“Adorei o atendimento, fui muito bem recebida e fiz minha negociação do jeito que eu queria, parcelei em várias vezes sem comprometer meu orçamento”, comemorou.