Caravana do Povo realiza mais de 4 mil atendimentos na Vila São Francisco

Realizada pela segunda vez no município de Bonfim neste ano, a Caravana do Povo totalizou mais de quatro mil atendimentos na vila São Francisco, que recebeu também a população das comunidades vizinhas Alto Arraial, Novo Paraíso, Manoá e Moscou. Foram ofertados mais de 70 serviços, recebidos com entusiasmo pela população que aguardava ansiosa pela ação, que ocorreu nesta sexta-feira, 25.

A ação levou atendimentos nas áreas de saúde, educação, assessoria jurídica, orientações sobre de febre aftosa, cadastro e distribuição do crédito rural.

A governadora Suely Campos afirmou que o Governo do Estado está deixando um legado no município em investimentos em benefício da população. “Em menos de três anos, nossa gestão já investiu R$ 11 milhões no município de Bonfim”, afirmou ao citar como exemplo obras de revitalização de pontes da Vicinal Vilhena, construção da rede elétrica na vicinal da Barra Pesada, ampliação do sistema de abastecimento de água.

Outros investimentos no município de Bonfim estão em andamento, como pavimentação de mais vicinais e construção de mais uma escola estadual indígena. “Governar para mim é estar perto das pessoas, é ir aos interiores, estar no Estado completo, é sair do gabinete. A Caravana do Povo é uma prova disso. Uma ação que percorre todo o Estado e que por onde passa, é recebida com alegria pela população roraimense”, enfatizou Suely.

Ivonilde da Silva, presidente da Associação de Produtores Rurais da Vila São Francisco, comemorou a ação social. “Nós agradecemos o compromisso desse governo em chegar onde o povo está. É a primeira vez que recebemos esse tipo de ação. Ir para a cidade é um desafio, então quando o serviço está mais perto, é melhor para nós”, enfatizou.

Indígenas

Quatro comunidades indígenas vizinhas à Vila São Francisco também foram beneficiadas com a ação. Indígenas wapichana da vila Moscou, a 20 km do local onde ocorreu a Caravana, se organizaram dias antes para comparecer à ação. Dois ônibus transportaram 70 pessoas para atendimento na Caravana.

O estudante Anibson da Silva, morador da comunidade, explicou que a população local aguardava ansiosa pela visita. “As aulas foram suspensas para que nós jovens pudéssemos comparecer à ação. Fomos muito bem recebidos por todos os profissionais envolvidos. Foi muito bom”, disse.

Mulher tem consulta com ginecologista pela primeira durante a caravana

A ginecologia foi uma das especialidades mais procuradas nesta edição da Caravana do Povo, quando cerca de 50 mulheres foram atendidas. Muitas delas, nunca tinham passado pelo acompanhamento de um profissional, como é o caso de Ceucineide Umberto, de 38 anos, que pela primeira vez passou pelo acompanhamento ginecológico e considera que a ação de governo foi essencial para sua a saúde.

“Foi muito bom para mim e para as mulheres da comunidade porque eu nunca tive a oportunidade de ir ao ginecologista. Pela distância ou até mesmo por falta de recurso, então, com esse atendimento aqui perto, pude me consultar e ainda trouxe minha filha de 13 anos para fazer o preventivo”, disse a moradora.

A dona Maria Félix de Souza, 58, aprovou a iniciativa do governo. “Gostei muito da Caravana do Povo e tenho certeza que a governadora está de olho nos menos favorecidos, pois ela se preocupa com nosso bem estar”, destacou.

Entre as várias ações desenvolvidas simultaneamente durante a Caravana, os mais procurados são os atendimentos de saúde. Por isso, 14 médicos entre oftalmologistas, cardiologistas, ginecologistas, dermatologistas, clinico geral, neurologista, mastologista, urologista e pediatra ofertaram atendimentos durante a ação. A Carreta Saúde da Mulher realizou 80 exames, sendo 40 ultrassonografias e 40 mamografias.

Desenvolve Roraima distribui R$ 45 mil em crédito

Um dos momentos mais esperados da Caravana do Povo foi a distribuição do Crédito Rural pela Desenvolve Roraima, agência de governo que investe na geração de renda por meio de pequenos agricultores, produtores e criadores de animais. Nesta edição da Caravana, foram repassados R$ 45 mil para investimentos no município.

A agricultora Ivonilde Maciel, da Vila Esperança, foi uma das três contempladas com o crédito rural no valor de R$ 15 mil. Para ela, esse incentivo será essencial para o início do seu empreendimento como produtora. “Esse investimento abre portas para nós trabalharmos a terra e investir na produção. Eu sempre plantei para mim e minha família, agora, vou começar a comercializar para minha comunidade”, adiantou.

Caerr oferece serviços de parcelamento de débitos em até 60 vezes

Os moradores da Vila São Francisco, no município de Bonfim aproveitaram a oportunidade dos atendimentos da Caravana do Povo, nesta sexta-feira (25) para colocar em dia os débitos com a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima).

“A iniciativa da ação social demonstra a preocupação da governadora Suely Campos com a saúde e bem estar do povo. E para atender as necessidades dos moradores da vila, a Caerr também trouxe oportunidades imperdíveis para a população”, afirmou o presidente Danque Esbell.

Os consumidores tiveram a oportunidade do parcelamento de faturas sem entrada, desconto de 100% dos juros por atraso p/ pagamento à vista, contestação de faturas, esclarecimento referente ao consumo de água e atualização cadastral. Nas ações ambientais, a Caerr realizou o plantio de uma muda de ipê rosa e recolheu 1.500 litros de resíduos sólidos.