Caravana do Povo realiza mais de 4 mil atendimentos na sua nona edição em Boa Vista

A Caravana do Povo foi realizada pela nona vez em Boa Vista. Na oportunidade, a Escola Estadual Caranã sediou a 20ª edição do Programa neste ano. Ao todo foram 4.130 atendimentos. “Esse é o propósito do nosso governo. Estar perto da população e identificar as necessidades e o que as famílias precisam para elaborar propostas de gestão que atendam esses anseios e que contribuam para a qualidade de vida das pessoas”, enfatizou a governadora Suely Campos.

Um dos serviços de saúde mais procurados foi o de oftalmologia, em que Marinalva Teles aproveitou para levar a mãe e o filho. “Trouxe eles, porque precisam utilizar óculos e o benefício é justamente o atendimento rápido e também não vou precisar gastar com isso. Ainda pude resolver outras situações na Sefaz e no Detran”, comentou a doméstica.

Além das 10 especialidades médicas diferentes para a população, a Caravana do Povo também disponibilizou a Carreta de Saúde da Mulher, proporcionando atendimentos de saúde para o público feminino com exames de mamografia e ultrassonografia. A ação também forneceu a farmácia com medicamentos, exames de ecocardiograma, eletrocardiograma e PSA (antígeno prostático específico), fundamental na identificação precoce do câncer de próstata.

A comerciante Hildegleia Bispo, moradora das proximidades do bairro Caranã, participou da Caravana do Povo pela primeira vez e levou o filho Carlos Aurélio, de cinco anos para atendimento com pediatra.

“Essa iniciativa é muito boa. Podemos ser atendidos rapidamente e na hora, diferente de você ir no posto de saúde, além da variedade de serviços. Esse é um programa que tem dado melhorias para todos”, disse.

Andreia Nascimento aproveitou a Caravana do Povo para renegociar uma conta antiga de água. “Eu precisava fazer um parcelamento e estava sem condições porque não tinha o dinheiro da entrada. Essa dívida estava tirando o meu sossego, porque eu tinha vontade de pagar, mas não estava conseguindo. Então quando soube que a Caerr estaria aqui com os serviços aproveitei logo a oportunidade”, disse a operadora de caixa.

Sustentabilidade

Durante a Caravana a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) realizou também o plantio de uma muda de Amora e a coleta seletiva de 1.800 litros de resíduos sólidos.

Para a dona de casa Maria do Socorro Costa Pereira, 31, a iniciativa foi fundamental para alertar as pessoas sobre a importância dos cuidados com a natureza.

“Essa planta é como um filho, no futuro vai dá frutos e com certeza as pessoas que estiveram aqui hoje, assim como eu, vão refletir sobre o seu dever como cidadão de contribuir para o trabalho de preservação do meio ambiente”, finalizou.