Caravana do Povo: moradores do Vila Jardim recebem atendimentos médicos e social

A dona de casa Katiane Amorim, preocupada com o desempenho dos filhos Vitor Gabriel, de sete anos, e Eliane Amorim de 10 anos, na escola devido a um problema genético que afeta a visão das crianças, teve a oportunidade de levá-los para receber atendimento oftalmológico rápido e próximo de casa. “Minha família inteira tem problemas de visão, e eles dois já estão apresentando sinais, essa ação do governo veio em boa hora”, afirmou.

Durante a consulta foi diagnosticado pelo médico que as crianças devem usar óculos para correção da visão. “Uma consulta dessa é muito cara e eu já estou saindo daqui com as receitas para mandar fazer os óculos que ajudarão muito meus filhos no desenvolvimento escolar, agradeço muito por essa ação”, acrescentou.

Os atendimentos a que Katiane se refere são os serviços da Caravana do Povo, ação social do Governo do Estado que já ultrapassou a marca de 107 mil atendimentos, e que leva mais de 70 serviços aos moradores dos bairros da Capital e interior do Estado.

Neste sábado, 17, a 23ª edição da Caravana do Povo foi realizada na Escola Estadual Irmã Maria Teresa Parodi, no residencial Vila Jardim, localizado no bairro Cidade Satélite. Somente nesta edição foram realizados 4.663 atendimentos à população.

Outra família atendida pela Caravana foi a do pedreiro Kerly Crispim de Oliveira. A esposa, Rosângela Ribeiro está grávida de sete meses e aproveitou a Caravana do Povo para realizar a primeira ultrassonografia da gestação, onde o sexo do bebê foi revelado. “Queríamos uma menina, pois já temos dois meninos, e fomos surpreendidos com mais um menino, mas estamos muito felizes, pois agora sabemos que está tudo bem com o bebê. Essa ação de governo é muito importante para o povo”, agradeceu Crispim.

A governadora Suely Campos esteve na ação, e destacou a importância do trabalho social que a Caravana vem desenvolvendo ao longo das edições. “Buscamos levar esses serviços para mais perto do povo, pois sabemos que a atenção básica não supre a demanda existente, então trazemos especialistas para atender na comunidade e isso contribui com a diminuição das filas de espera nos hospitais”, explicou.

Serviços

Ainda durante a 23ª edição da Caravana do Povo foram ofertados serviços de 27 secretarias estaduais, entre elas, a Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social) que atua na organização da ação, corte de cabelo e designer de sobrancelhas, e o Balcão de Ferramentas; Aferr (Agência de Fomento de Roraima) com atendimento para a abertura de créditos para micro e pequenos empreendedores; Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) com esclarecimentos sobre a Mosca da Carambola, Febre Aftosa e exposição de produtos agrícolas; Decon (Departamento do Consumidor) com atendimentos aos consumidores; Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) com o cadastro da Nota Fiscal Roraimense; Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) com atendimentos de especialidades médicas, entre outras.

Dina Vieira