Caravana do Povo: moradores de Boa Vista poderão regularizar pendências junto à Caerr

O mês de agosto tem sido de oportunidades para os moradores de Boa Vista. Pela segunda vez, a Caravana do Povo será realizada na capital e oferecerá para a população, atendimentos especializados nas áreas de saúde e assistência social. As atividades acontecem na Escola Estadual Caranã, na Rua Deco Fonteles, 758, Caranã.

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) participará da ação do Governo de Roraima oferecendo serviços comerciais, entre eles, parcelamento de faturas sem entrada, desconto de 100% dos juros por atraso p/ pagamento à vista, contestação de faturas, esclarecimento referente ao consumo de água e atualização cadastral.

“Será um momento de aproximar a empresa da população e com isso fortalecer a relação com os clientes que possuem algum tipo de pendência e que poderão sanar essas necessidades”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Conforme o presidente, a participação da Companhia na Caravana segue as diretrizes da governadora Suely Campos de realizar ações que promovam o bem estar da população.

“É preciso estar próximo do povo, ouvir seus anseios e buscar alternativas para atender as suas necessidades, ou seja, as pessoas precisam ter a chance de dizer o que precisam e receber a atenção necessária. E a Caravana tem o intuito de prestar essa assistência”, ressaltou Suely.

Meio Ambiente

As atividades da Companhia durante a Caravana incluem também o plantio de mudas frutíferas e a coleta seletiva de resíduos sólidos e orientações ambientais sobre a utilização correta da água, utilização correta da rede de esgoto e preservação de mananciais.

“Levar informações sobre meio ambiente para a população é fundamental para despertar na sociedade o interesse pela preservação do meio ambiente e envolver os cidadãos nesse trabalho importantíssimo para o desenvolvimento sustentável do Estado”, finalizou Esbell.