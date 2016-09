Caravana do Povo leva atendimentos ao bairro Senador Hélio Campos neste sábado

Mais uma vez, Boa Vista será contemplada com os atendimentos da Caravana do Povo, promovida pelo Governo do Estado, que será realizada pela oitava vez na Capital. A ação ocorre neste sábado, dia 3, a partir das 8h, na Escola Estadual Maria Sônia de Brito, localizada na Avenida S-24, nº 559, no bairro Senador Hélio Campos.

A ação envolve 27 secretarias e 250 servidores. A expectativa para sábado é efetuar mais de cinco mil atendimentos. Serão disponibilizados mais de 70 serviços nas áreas de saúde, direitos humanos, justiça, cidadania e beleza.

“A Caravana do Povo é uma forma eficaz de levar até a população diversos atendimentos das secretarias do Governo, já que neste dia o cidadão tem acesso rápido e fácil, além de ser na própria comunidade”, pontuou a governadora Suely Campos.

Nas 20 edições anteriores da Caravana do Povo foram realizados 90.822 atendimentos.

Sesau

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) pretende realizar cerca de mil atendimentos à população, com serviços médicos especializados, exames e serviços na área de enfermagem.

Ao todo serão levados 14 médicos, que farão atendimentos em oftalmologia (três médicos); ginecologia, sendo um profissional com ultrassonografia e outro no atendimento; urologia, sendo um com exame de ultrassonografia e outro para exame de PSA (exame de próstata); cardiologia sendo um profissional realizando ecocardiograma e outro eletrocardiograma; além de neurologia, pediatria, dermatologia e otorrinolaringologia, com um médico cada.

Iteraima

O Iteraima (Instituto de Terras de Roraima) irá fazer a entrega de títulos definitivos do bairro Senador Hélio Campos. Esses títulos são remanescentes de outras etapas de entrega de títulos que já aconteceram no bairro, em que havia alguma pendência de documento para a emissão do título. Além disso, o Iteraima irá oferecer serviços de consulta online de processos e recebimento de documentos para juntada e abertura de processos novos, esclarecimentos tanto da situação da lei de regularização de terras urbanas, quanto às transferências das terras da União para o Estado, além de entrega de títulos definitivos do bairro.

Caer

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) realizará palestras educativas, atendimento comercial e panfletagem. Estarão envolvidas as equipes do NMA (Núcleo de Meio Ambiente), Gerências de Atendimento e Serviços Comerciais.

Aderr

A Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) vai atuar na Caravana prestando orientações aos produtores rurais por meio de folders educativos sobre a vacinação contra a febre aftosa e brucelose. Também haverá panfletagem, apresentação de vídeos sobre a Mosca da Carambola, Ácaro Hindu e Cancro Cítrico, além de certificação, legalização e exposição de citros.

Seapa

O Caminhão do Peixe da Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária e Abastecimento) estará vendendo o pescado por um preço mais barato. Serão comercializados 300 quilos de tambaqui, a R$ 6 o quilo (em média o tambaqui é vendido no comércio por R$ 12 o quilo).

Decon

A prática abusiva das empresas fornecedoras de produtos e serviços no Estado tem levado às pessoas a buscar mais informação e conhecimento sobre seus direitos enquanto consumidores. Por conta da crescente demanda e insatisfação da população, o Decon (Departamento do Consumidor) da Sejuc (Secretaria da Justiça e da Cidadania), continua realizando os atendimentos nas edições da Caravana do Povo que já somam 7.137 atendimentos até o momento.

Emprego e renda

A Setrabes (Secretaria Estadual de Trabalho e Bem Estar Social), em parceria com a Aferr (Agência de Fomento de Roraima), vai fazer pré-cadastro e prestar informações sobre o recém retomado programa Balcão de Ferramentas, que consiste no estímulo ao desenvolvimento dos pequenos empreendedores, com a aquisição de máquinas e equipamentos.