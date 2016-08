Caravana do Povo leva atendimentos a moradores do bairro Silvio Botelho

Moradores de Boa Vista serão contemplados neste sábado, 27, com a 20ª edição da Caravana do Povo – programa de governo que reúne diversos serviços de cidadania, saúde, direito, beleza e recreação. A ação se concentra na Escola Estadual Voltaire Pinto Ribeiro, que fica na Avenida São Joaquim, 1584, bairro Silvio Leite. Até hoje, foram feitos 85.480 atendimentos nos 15 municípios do Estado.

Boa Vista já recebeu seis edições da ação de governo que envolve 27 secretarias e 250 servidores, totalizando 34.861 atendimentos. A expectativa para sábado é de efetuar 5 mil atendimentos, com início às 8 horas. A ação conta com mais de 70 serviços nas áreas de saúde, direitos humanos, justiça, cidadania e beleza.

“Com a Caravana do Povo temos a possibilidade de atender ao maior número de pessoas que necessitam de serviços ofertados pelo governo, como atendimento médico, orientações, serviços diversos, tudo concentrado em um único local, para facilitar o acesso da população”, enfatizou a governadora Suely Campos.

Na Caravana, a Aferr (Agência de Fomento) vai entregar 17 cartas de crédito, sendo três para empreendedores rurais (dois de Boa Vista e um de Alto Alegre), além de atender pessoas que tenham interesse nas linhas de microcrédito, com consulta e pré-cadastro.

A meta é oferecer empréstimos que variam de R$ 3 mil a R$ 15 mil, com taxas de juros a partir de 0,25% ao mês, como forma de fortalecer o mercado com a expansão dos empreendimentos. Podem obter o crédito, profissionais autônomos e liberais, micro e pequenas empresas, produtores rurais.

A participação da Caer (Companhia de Águas e Esgotos) vai facilitar a vida de quem tem interesse em parcelar débitos de contas de água, fazer transferência de nome, religações, atualização cadastral e emissão de certidão negativa de débitos. Além disso, a Caer vai exibir filmes educativos com orientações sobre a preservação do Meio Ambiente, utilização correta da rede de esgoto, preservação de rios e mananciais.

A Setrabes (Secretaria Estadual de Trabalho e Bem Estar Social), em parceria com a Aferr, vai fazer pré-cadastro do programa Balcão de Ferramentas, que consiste no estímulo ao desenvolvimento dos pequenos empreendedores, com a aquisição de máquinas e equipamentos.

Haverá também oficinas de artesanato e geração de renda, orientações sobre direitos das mulheres, com base na Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha e atendimento psicossocial. Para as crianças, a Setrabes vai ofertar oficinas pedagógicas, jogos de recreação, espaço para leitura e exibição de filmes.

A Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) vai demonstrar a produção de compotas em conserva, com a preparação de conservas vegetais e os cuidados que devem ser adotados para que o produto final não apresente riscos de deterioração ou perigo à saúde de quem vai consumir.

A ação da Aderr tem como objetivo mostrar para a população a importância da utilização de matérias-primas de qualidade e a adoção de boas práticas de fabricação, além da obediência de todas as etapas de elaboração do produto para obter o selo artesanal.

Serão distribuídos materiais de divulgação sobre o Programa Nacional e Controle de Raiva dos Herbívoros e outras Encefalopatias, além de orientar sobre os cuidados em relação à raiva animal e sobre os programas de combate à mosca da carambola, febre aftosa, tuberculose e brucelose.

Saúde

Os serviços mais procurados durante a Caravana do Povo são os de saúde, com consultas, atendimentos, exames e dispensação de medicamentos. Na sétima edição de Boa Vista serão levados 14 médicos: oftalmologista, pediatra, ginecologista, urologista, cardiologista, neurologista e dermatologista.

A população poderá fazer exames como ultrassonografia e exame de próstata (PSA), além de serviços de enfermagem, como aferição de pressão arterial. Até o momento, em todas as edições da Caravana, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) fez mais de 30 mil atendimentos, com maior procedência nas especialidades de ginecologia, urologia e oftalmologista.

Iteraima entrega títulos definitivos

O Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) participa da Caravana do Povo com a entrega de títulos definitivos do bairro Senador Hélio Campos. Essa é mais uma etapa das várias outras que já ocorreram no bairro, com base na Lei nº 290/01, que permite a titulação também dos bairros Santa Luzia, Silvio Botelho, Pintolândia e expansão.

Em junho deste ano, a governadora Suely Campos sancionou a Lei nº 1063/16, de autoria do Executivo Estadual, que estende a atuação do Iteraima aos bairros São Francisco, Cidade Satélite, Liberdade, Bairro dos Estados, Pricumã e São Vicente, o que equivale a 10 mil lotes urbanos, somente na Capital. No interior, a estimativa é de que existam cerca de 1.500 lotes nos municípios de Rorainópolis e Cantá, em áreas que pertençam ao Estado.

“Com a publicação da Lei, o Iteraima pode ampliar a área de atuação, e regularizar todos os lotes urbanos que estejam em áreas do Estado. Já estão sendo feitas ações no município de Rorainópolis, e também ações pontuais na Capital”, declarou o presidente, Alysson Macedo.

Outros serviços

Além da entrega de títulos definitivos, o Iteraima vai oferecer serviços de consulta online de processos, recebimento de documentos para juntada e abertura de processos novos e esclarecimentos sobre a lei de regularização de terras urbanas, e também quanto as transferências das terras da União para o Estado.

Pescado mais barato

A Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) participa da Caravana do Povo em Boa Vista com o Caminhão do Peixe, que comercializa pescado a um preço acessível, cerca de 50% mais em conta que no mercado tradicional.

O coordenador da vertente de piscicultura, Marlon Maia, destacou que serão comercializados cerca 350 quilos de tambaqui a um custo de R$ 6,00 o quilo. “Os preços são baixos, pois o produtor vende diretamente ao consumidor, sem a figura do atravessador. Em supermercados e peixarias o mesmo peixe não sairia por menos de R$ 12,00 o quilo”, explicou.

Ele ressaltou que o principal objetivo do Caminhão do Peixe é atender ao produtor que está com dificuldades na comercialização. Para contar com o serviço do Caminhão do Peixe o pisicultor deve procurar a Seapa ou a CPR (Casa do Produtor Rural) da região que vive e agendar uma vista de um técnico à propriedade. “Temos que verificar se o produtor cumpre as normas de sanidade, pois temos padrões a serem seguidos. O passo seguinte é a despesca para que o peixe possa ser vendido”, disse Maia.

Feirinha

Além do Caminhão do Peixe, a Seapa está na Caravana do Povo com a exposição de frutas e hortaliças dos produtores atendidos pelo PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).

O PAA compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, que são distribuídos para o reforço da alimentação escolar, por exemplo. Atualmente, são atendidos mais de 900 produtores em todo o Estado. Cada um pode fornecer até R$ 6,5 mil em produtos por ano. Em pouco mais de um ano o Programa já adquiriu cerca de R$ 1 milhão em produtos, movimentando o setor.

