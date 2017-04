Caravana do Povo leva ações para a PA Nova Amazônia

A próxima parada da Caravana do Povo será no PA (Projeto de Assentamento) Nova Amazônia, na zona rural de Boa Vista. A programação acontece nesta quinta-feira, 20, na Escola Estadual Albino Tavares, das 9h às 15h. E a edição terá uma novidade: a emissão gratuita da primeira via de carteiras de identidade para a comunidade.

Desde o mês a março, a Caravana, que conta com mais de 70 serviços, realizou 25.435 atendimentos em todo o Estado. Entre os serviços oferecidos, a Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social) levará recreação para as crianças com a equipe do Peti RR (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil); atendimentos e pré-cadastro com a equipe do Balcão de Ferramentas; cursos de artesanato oferecidos pela equipe do PAR (Programa de Artesanato de Roraima); visitas e atendimentos realizados pela equipe do Crédito do Povo; orientações e preenchimento de fichas para aquisição do passe livre de transporte intermunicipal e interestadual para pessoas com deficiência, atendimentos psicossociais e palestras sobre enfrentamento à violência contra a mulher.

Também haverá atendimentos em saúde e realização de exames, orientações e assistência técnicas aos produtores rurais; atendimentos do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), palestras ambientais e atendimentos pela Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima); consulta a processos e informações sobre regularização fundiária pelo Iteraima (Instituto de Terras de Roraima), entre outros.

A coordenadora da Caravana do Povo, Verônica Oliveira, ressalta que a emissão das carteiras é mais uma iniciativa para levar cidadania para mais perto da população. “Hoje a apresentação da carteira de identidade é necessária em qualquer local, como consultas médicas e viagens. Por isso, queremos facilitar o acesso a esse serviço essencial”, explica a coordenadora.

Para a emissão da primeira via, é necessário levar a certidão de nascimento ou casamento e comprovante de endereço atualizado. Se for a segunda via, é necessário pagar uma taxa, o Dare (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais).