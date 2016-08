Caravana do Povo: Iteraima entrega títulos definitivos em Boa Vista

O Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) realizou na manhã deste sábado, 27, a entrega de títulos definitivos do bairro Senador Hélio Campos. Os títulos foram entregues pela governadora Suely Campos durante a Caravana do Povo na escola Voltaire Pinto Ribeiro, no bairro Silvio Leite.

Conforme o presidente do Iteraima, Alysson Macedo, a entrega desses títulos só é possível porque os moradores dos lotes estão procurando o Instituto para regularizar suas moradias. “É uma ação continuada, as pessoas estão percebendo que as coisas estão acontecendo no Iteraima. Por várias vezes entregamos títulos na Caravana do Povo, que é um instrumento que permite ao Iteraima estar mais próximo da população”, destacou.

A governadora Suely Campos destacou a importância da entrega dos títulos definitivos aos moradores. “Nós ainda temos na nossa cidade muitos problemas de terrenos que não estão regularizados, e estamos fazendo um esforço muito grande para regularizá-los”, enfatizou.

A governadora destacou ainda a necessidade da procura por parte dos moradores para regularizar os lotes. “O cidadão que vai ao Iteraima e apresenta a documentação necessária, fica apto a receber o título definitivo. Isso significa a segurança e valorização da propriedade”, destacou a governadora.

Janaína Gomes da Silva recebeu o título definitivo. “Estou muito feliz, agradeço a governadora por proporcionar pra gente esse momento. Minha terra, minha casa, meu bem, agora valorizado”, comemorou.

Felicidade também para Valdirene Pereira de Araújo. “Estou feliz, agora com a casa documentada, eu posso dizer que é meu, que a casa é minha, é um sonho realizado. Desejo que o governo continue fazendo esse trabalho, aqui e em todo o Estado”, disse.

Regularização

A entrega dos títulos é mais uma etapa das várias outras que já ocorreram no bairro Senador Hélio Campos, com base na Lei nº 290/01, que permite a titulação também dos bairros Santa Luzia, Silvio Botelho, Pintolândia e expansão.

Em junho deste ano, a governadora Suely Campos sancionou a Lei nº 1063/16, de autoria do Executivo Estadual, que estende a atuação do Iteraima aos bairros São Francisco, Cidade Satélite, Liberdade, Bairro dos Estados, Pricumã e São Vicente, o que equivale a 10 mil lotes urbanos, somente na capital. No interior, a estimativa é de que existam cerca de 1.500 lotes nos municípios de Rorainópolis e Cantá, em áreas que pertencem ao Estado.

“Com a publicação da lei, o Iteraima pode ampliar a área de atuação, e regularizar todos os lotes urbanos que estejam em áreas do Estado. Já estão sendo feitas ações no município de Rorainópolis, e também ações pontuais na capital. Essa foi uma grande preocupação da governadora Suely Campos, que o Estado tivesse um instrumento legal que garantisse a atuação do Iteraima com segurança jurídica”, declarou Macedo.

Outros serviços

Além da entrega de títulos definitivos, o Iteraima realizou mais de 70 atendimentos, entre serviços de consulta online de processos, recebimento de documentos para juntada e abertura de processos novos e esclarecimentos sobre a lei de regularização de terras urbanas, e também quanto as transferências das terras da União para o Estado.

Rosiane Menezes