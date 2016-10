Caravana do Povo: Governo promove série de atendimentos no Uiramutã

Em 25 edições, a Caravana do Povo – programa social do governo estadual – contabilizou mais de 112 mil atendimentos. Ação que ocorre uma vez por semana, sempre em um lugar diferente, leva serviços de saúde, com atendimentos médicos, dispensação de medicamentos, exames, encaminhamentos em geral, além de outras frentes ofertadas pela administração pública, vai estar nesta sexta-feira (21), das 9h às 17 horas, na Escola Estadual Joaquim Nabuco, em Uiramutã, a Nordeste do Estado. A expectativa é de realizar mais de três mil registros.

Município com 87 comunidades indígenas, tendo 10.736 índios (Macuxi, Ingarikó e Patamona), Uiramutã é rico em belezas naturais e fez fronteira com a Venezuela e Guiana, além de compor o Parque Nacional do Monte Roraima.

Na ação de governo, a Secretaria do Índio vai valorizar o artesanato indígena, com destaque às peças de madeira, panelas de barro e itens confeccionados a partir da fibra do buriti – fruto tradicional das regiões de Roraima.

Além disso, a Secretaria do Índio vai cadastrar famílias do município para efetivar o pagamento da taxa de energia elétrica. A Cerr (Companhia Energética de Roraima) estará presente com os serviços de Ouvidoria, esclarecendo dúvidas e registrando reclamações para devidas providências administrativas.

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) vai levar as seguintes especialidades: urologia, cardiologia, dermatologia, ginecologia, oftalmologia e neurologista. Durante toda a ação serão ofertadas consultas, e, se necessário for, serão feitos exames para facilitar o diagnóstico e indicação de tratamento.

O Uiramutã tem um Centro de Saúde, que funciona como unidade mista (gerenciada pelos governos municipal e estadual), que oferece consultas de emergência, exames de raio-x, partos cesarianos e naturais, além de exames laboratoriais, ultrassonografia, internações e consultas ambulatoriais (de atenção básica). A unidade foi inaugurada recentemente pelo governo estadual.

Para reforçar a atenção à saúde, a Sesau, em parceria com a Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) realizou mais de mil atendimentos nas comunidades Willimon e Pedra Branca, evitando o deslocamento dos indígenas para a sede administrativa do município, onde há unidade de saúde e demais estrutura governamental.

A Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) vai repassar orientações aos produtores rurais por meio de folderes educativos sobre a vacinação contra a febre aftosa e brucelose, além de realizar panfletagem, apresentação de vídeos sobre a Mosca da Carambola, Ácaro Hindu citro, Cancro cítrico e certificação, legalização e exposição de citros.

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos) atende ao município de Uiramutã com dois poços artesianos, construídos nos dois anos da atual gestão de governo, com capacidade para 20 mil litros por hora. Por ser área indígena, as residências não possuem hidrômetros, não havendo, portanto, cobrança de taxa de consumo de água.

Na ação, a Caer vai ofertar palestras de Educação Ambiental, com abordagem na preservação e reutilização da água, para evitar desperdício, e dicas ambientais para não poluir o Meio Ambiente.

A Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) vai prestar esclarecimentos e realizar cadastros de consumidores no programa de educação fiscal Nota Fiscal Roraimense. A Setrabes (Secretaria Estadual de Trabalho e Bem Estar Social) vai fazer pré-cadastro no programa Balcão de Ferramentas, que financia a compra de utensílios necessários para a produção a juros inferiores aos praticados no mercado financeiro e oferecer oficinas de artesanato.

Equipes da Setrabes vão prestar informações sobre direitos da mulher (Lei Maria da Penha); realizar cortes de cabelos e design de sobrancelhas, além de atividades recreativas e educativas para as crianças que acompanham os pais nos atendimentos da Caravana do Povo.

Município é grande produtor de frutas e grãos

Na região, onde maior parte dos agricultores é indígena, existem oito hectares plantados de abacaxi, com uma produção média de 10 mil frutos por hectare. Também é cultivado arroz, em uma área de 10 hectares, com uma produção de 1,1 mil quilos cada.

Há produção de feijão caupi, cultivado em uma área de 80 hectares, com produção de 1 mil kg/ha, resultando em uma safra de 80 mil quilos. O milho é o grão mais comum na região, plantado em uma área de 300 hectares e safra de 1.200.000 kg.

No Uiramutã a mandioca é cultivada em uma área de mil hectares, produzindo 50 mil kg cada, atingindo safra de 500 mil quilos. Na fruticultura, a melancia é predominante. Em uma área de 20 hectares são produzidos 600 mil quilos do fruto por safra. Já o mamão, conta com uma área de 10 hectares, gerando uma safra de 84 mil kg.

O município possui rebanho bovino de corte que totaliza 18.731 cabeças, além de 630 ovinos, 629 suínos, 13.952 aves e 3.070 cabeças de equinos.

Leandro Freitas