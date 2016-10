Caravana do Povo: Governo participa da Operação Curare em Uiramutã

O Governo do Estado é parceiro da operação Curare, deflagrada pelo Exército, e, como parte das ações, irá realizar a Caravana do Povo nesta sexta-feira, 21, no município de Uiramutã. Além de combater ilícitos, a operação irá promover ações de saúde nas comunidades indígenas, oferecendo atendimento médico, odontológico e veterinário, as quais também contam com a disponibilização de medicamentos e materiais ofertados pela Sesau (Secretaria Estadual de Saúde).

Para os atendimentos em saúde, serão disponibilizados 12 médicos em sete especialidades médicas: urologista, cardiologista, dermatologia, ginecologia, pediatria, oftalmologia e neurologia. Além disso, serão disponibilizados exames como eletrocardiograma, coleta para PSA (Antígeno Prostático Específico), aferição de pressão, glicemia entre outros serviços. Uma farmácia com medicamentos básicos irá complementar a ação.

Além disso, a Sesau disponibilizou cerca de 14 mil itens, entre medicamentos e materiais, além de testes rápidos para HIV/Aids, para auxiliar nas ações realizadas pelas equipes do Exército.

Esta é a quinta vez que o Governo do Estado realiza a Caravana no município de Uiramutã, sendo a terceira vez na sede do município, onde já foram atendidas 1.661 pessoas.

Além disso, uma ação de saúde realizada pela Sesau em parceria com a Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) – paralela à Caravana do Povo – já foi realizada nas comunidades de Willimon e Pedra Branca, onde foram feitos cerca de mil atendimentos com consultas médicas especializadas e outros serviços.

Curare

Dentro da Operação Curare VII, que engloba diversas ações como patrulhamentos na faixa de fronteira, são realizadas ações de saúde nas comunidades indígenas através de atendimento médico, odontológico e veterinário.

O Governo do Estado é parceiro da ação por meio da Sesau, Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem Estar Social), Sesp (Secretaria Estadual da Segurança Pública) e Aderr (Agência de Defesa Agropecuáriade Roraima). Também participam da operação o MPF (Ministério Público Federal), Polícia Federal, Receita Federal, PRF (Polícia Rodoviária Federal), MPRR (Ministério Público de Roraima), Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Funai (Fundação Nacional do Índio), Distrito Sanitário Especial Indígena – Leste, Mapa (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) , Sesc (Serviço Social do Comércio) e Sesi (Serviço Social da Indústria).