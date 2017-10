Caravana do Povo: governadora anuncia edição especial para servidores públicos

Nesta sexta-feira, 29, a Caravana do Povo, programa que oferece mais de 70 serviços do Governo do Estado, visitou a Escola Estadual Professora Maria Das Dores Brasil, no bairro 13 de Setembro, em Boa Vista. No evento, a governadora Suely Campos anunciou que na segunda semana de outubro, o Governo realizará a Caravana do Povo para o servidor público estadual, em lugar a ser definido.

“A próxima Caravana do Povo será dedicada ao servidor público, que em seu dia a dia está trabalhando para o Estado e muitas vezes não dispõe de tempo para marcar uma consulta ou fazer um exame preventivo, porque tem seus compromissos”, disse.

Na ação dessa sexta-feira, que foi a 52ª edição do programa, foram realizados 3.711 atendimentos. Até o momento, são 236.305 atendimentos à população em todo o Estado, desde o ano passado, por meio de comitiva composta por mais de 25 secretarias e 250 servidores estaduais. Em 26 edições, somente em 2017, a Caravana já registra 117.255 atendimentos.

“Estamos realizando mais uma Caravana que reúne muita gente e traz comodidade à população. Fico especialmente feliz com a ação, porque os atendimentos de saúde, inclusive os preventivos, realmente fazem a diferença para quem está precisando. A Carreta de Saúde da Mulher é um exemplo disso. Cuidando da prevenção e indo ao encontro das pessoas, amenizamos um pouco o inchaço nos atendimentos de média e alta complexidade por falta de atendimento básico”, reforçou.

A comerciante Ana Célia Alencar tem 49 anos e esta já é a terceira vez que participa de uma Caravana do Povo. Ela afirmou que buscou os atendimentos de oftalmologia e cardiologia e agradece a receptividade que teve por parte da equipe organizadora e de atenção. “Espero que mais pessoas sejam beneficiadas. A população agradece e eu também gostaria de agradecer à governadora por esse grande trabalho que ela tem feito pela população de Boa Vista, que tanto precisa”, declarou.

Já o marqueteiro Carlos Augusto Filho, de 37 anos, contou que esta foi a primeira Caravana do Povo de que participou. “Me impressionou, achei algo muito bacana, porque é acessível para todo mundo. Tem atendimento médico de vários tipos, dá para ver a situação da conta de água e do IPVA [Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores] do carro no Detran [Departamento Estadual de Trânsito]”, frisou.

Depois de fazer os preventivos com cardiologista, oftalmologista e dermatologista, Carlos afirmou que pôde poupar tempo e incentiva mais pessoas a participarem das edições da Caravana: “Quero convidar todos a participarem, porque realmente vale muito a pena. Fui muito bem recebido e acho que mais pessoas precisam saber que têm como desenrolar essas questões de forma prática, sem precisarem de muito tempo”, concluiu.

Por meio do Iteraima (Instituto de Terras de Roraima), a governadora realizou ainda a entrega de títulos definitivos de imóveis para moradores do bairro Senador Hélio Campos.