Caravana do Povo atende mais de 4.500 pessoas no Jardim Equatorial

Às 5h da manhã, dona Irlene André, 57, já se preparava para a primeira vez que buscava atendimento na Caravana do Povo. Ansiosa, separou toda documentação para negociar uma dívida antiga da fatura de água.

A situação financeira ficou insustentável com a perda do filho mais velho que sempre a ajudava com as despesas de casa. Emocionada, dona Irlene lembra com carinho de momentos que viveu ao lado do primogênito.

“Quem pagava as contas de água era ele, meu filho querido. Ele sempre dava um jeitinho de pagar em dia, nunca tivemos nossa água cortada. Depois que ele se foi, meu mundo caiu. Hoje a dívida está muito alta e espero poder pagar dentro das minhas condições”, disse.

Dona Irlene é uma das 4.597 de pessoas foram atendidas na Caravana do Povo, evento promovido pelo governo de Roraima, nesta sexta-feira, 14, na Escola Estadual Luiz Ribeiro, no bairro Jardim Equatorial.

A governadora Suely Campos ressaltou a proporção da Caravana, o maior programa social do Governo do Estado. “É a oportunidade de estarmos perto da população, que começou com os atendimentos em saúde e hoje todo o governo está presente levando esses atendimentos até os lugares mais distantes”, destacou.

A dona de casa Carina de Souza Leal, de 19 anos, não teve dúvidas: aproveitou que a Caravana do Povo, que esta semana foi perto da casa dela e, acompanhada da filha Natália, de quatro meses, buscou atendimento com a equipe do Crédito do Povo.

“Ter o atendimento mais perto de casa facilitou muito para eu conseguisse buscar a informação. Agora é torcer para dar certo”, diz a dona de casa.

Carreta da Mulher

Umas das novidades desta edição da Caravana foi a Carreta da Mulher, que somente nesta sexta-feira realizou aproximadamente 100 atendimentos como consultas e exames de mamografia e ultrassonografia às mulheres.

A professora Sandra Monteiro aproveitou a oportunidade para se consultar. Ela vinha sentindo dores na mama há algum tempo, mas não tinha como ir ao posto marcar a consulta para saber o que era.

“Cheguei e fui atendida, achei maravilhoso. Estava sentindo muitas dores, falei para o médico que realizou a ultrassom e na mesma hora saiu o resultado que, graças a Deus, não deu nada”, revelou.

Quem também saiu satisfeita foi Visaneide Maria Ferreira, 29 anos. Casada há quatro anos, ela tem o sonho de ser mãe, mas não consegue engravidar. “Procurei um médico e ele fez o pedido de um ultrassom, mas como moro distante do Centro e trabalho o dia inteiro, ainda não tinha conseguido nem ir marcar. Quando soube que poderia realizar aqui na Caravana, aproveitei a oportunidade. Descobri que tenho ovário policístico, mas que com o tratamento certo, posso engravidar e isso me deixou muito feliz”, afirmou.

A Carreta da Saúde da Mulher atende de forma itinerante, em parceria com o CRSM (Centro de Referência da Saúde da Mulher) e CCDI (Centro de Cardiologia e Diagnóstico por Imagem). Os consultórios são modernos, equipados com aparelhos de mamografia e ultrassonografia essenciais para o diagnóstico do câncer de mama, colo e útero entre outros.

É Menino!

Selma Rodrigues, 18 anos, está grávida de quatro meses. Foi na Carreta da Mulher que a jovem fez o primeiro ultrassom da gestação, e o momento não poderia ser mais especial. “Não tinha conseguido fazer o exame até agora. Hoje consegui e descobri que estou esperando um menino”, comemorou Selma, feliz com a chegada do segundo filho menino.

Título definitivo

“É muito importante para nós, cidadãos, porque nós podemos ter algo que realmente é nosso, a partir do momento que recebemos esse documento”. Foi assim que Vanderlan Ferreira de Oliveira definiu o momento em que recebeu o título definitivo do lote urbano onde mora.

Morador do bairro Senador Hélio Campos, ele disse que está muito feliz em receber os documentos. Ele também agradeceu a governadora Suely Campos e toda a equipe do Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) pelos atendimentos prestados durante todo o processo de regularização.

A dona de casa, Rhandrielly Freitas, também recebeu o título definitivo durante a Caravana. “Estou muito feliz, agradeço muito a governadora e a toda equipe do Iteraima e a todos os colaboradores que ajudaram na entrega do meu título”, disse.

“Hoje estamos levando segurança jurídica para que essas pessoas possam viver com tranquilidade e dignidade. Com o título em mãos, além da segurança para as próximas gerações, essas pessoas também terão a possibilidade de buscarem financiamentos em instituições financeiras, seja para construir ou para melhorar as casas”, disse Suely Campos.

Diversão

Eduardo de Vaz, de 11 anos, acompanhava a mãe, que passou pelos atendimentos de saúde, e aproveitou para aprender mais sobre as leis de trânsito com os participantes do Programa Cidadão do Futuro, desenvolvido por meio da parceria entre Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

“Aprendi que não podemos ultrapassar no sinal vermelho e não atender o celular enquanto dirige. Gostei muito da brincadeira”, garante o menino.

Ao longo dos anos de 2016 e 2017, a Caravana do Povo percorreu sedes de municípios, vilas e comunidades em todo o Estado e já atendeu 196.874 pessoas.