Caracaraí recebe programa ‘Assembleia ao Seu Alcance’ nesta quinta-feira

O programa ‘Assembleia ao Seu Alcance’, do Poder Legislativo Estadual, estará em ação nesta quinta-feira, 19, a partir das 8h, no município de Caracaraí, localizado a 139,9 quilômetros de Boa Vista. Esta será a segunda edição do programa, iniciado em agosto deste ano pela cidade de Rorainópolis.

Toda a estrutura da Assembleia Legislativa de Roraima estará montada na avenida Dr. Zanny, no Centro – Orla Municipal de Caracaraí, e a população terá acesso a serviços médicos, testes rápidos, aferição de pressão arterial, exames de glicose, hanseníase, preventivos e vacinação. Para estes atendimentos, as fichas serão entregues a partir das 8h.

Às 9h, as equipes técnicas dos programas permanentes recepcionarão os munícipes com serviços e informações sobre direitos da mulher e do consumidor, entre outros. Cerca de mil alunos das escolas municipais Idnéia Barbosa Ferreira e Manoel Pereira da Costa, além da estadual José Vieira de Sales Guerra, participarão de sessões de cinema por meio do Cine Ale Cidadania. Às 18h30, uma exibição extra será aberta para comunidade.

Palestras e atividades marcarão a presença da Escola do Legislativo em Caracaraí. Os professores da região poderão acompanhar as palestras ‘Educação Municipal e o Currículo do Ensino Fundamental na BNCC (Base Nacional Comum Curricular’ e ‘Educação Ambiental e o Currículo Escolar’. Para os agricultores e a comunidade em geral, o tema a ser trabalhado será ‘Empreendedorismo e Inovação na Agricultura Familiar’. A Escola do Legislativo promoverá ainda uma atividade aberta com a divulgação do Programa de Educação à Distância / Interlegis, plataforma Saberes.

O evento deve culminar com a realização de uma sessão plenária, prevista para iniciar às 17 horas, com a presença dos deputados estaduais. Nesse espaço, os moradores da região terão a oportunidade de apresentar os problemas enfrentados diariamente naquela localidade. Haverá ainda a entrega de Comendas Orgulho de Roraima para personalidades da região.

“É uma expectativa muito grande, tivemos uma meta que já foi alcançada no município de Rorainópolis e agora é ampliar essa meta de atendimentos [em Caracaraí]”, ressaltou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD). Para ele, é importante que a população seja bem atendida e esteja mais próxima do Poder Legislativo.

Na sessão, segundo Jalser Renier, todos terão um espaço para apresentar as necessidades da cidade, bem como acompanhar o pronunciamento dos deputados e as homenagens aos pioneiros e colaboradores que fizeram a diferença para a região. “Vamos receber os problemas da população e vamos analisar durante a apreciação do Orçamento incorporando, dentro do que for necessário, em medidas através das indicações e emendas dos parlamentares”, complementou.

