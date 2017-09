Caracaraí recebe edição do Projeto Sou Mais nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 14, nas escolas estaduais José Vieira de Sales Guerra e João Rogério Schuertz, no município de Caracaraí, a 170 quilômetros de Boa Vista, acontecerá a segunda edição do projeto Sou Mais, da Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, da Criança, do Adolescente e Ação Social, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR).

Alunos do 8º ano do ensino fundamental das duas institucionais de ensino participarão de uma roda de conversa e de dinâmicas promovidas pela equipe técnica do projeto. A presidente da Comissão, deputada Angela Águida Portella (PSC), explicou que o Sou Mais é um projeto permanente da Assembleia Legislativa e tem a intenção de percorrer escolas e comunidades. “A ideia é fazer com que as pessoas possam encontrar aqui um apoio as suas indignações, frustrações, elas possam também falar sobre as suas dificuldades, seja nas questões pessoais”, contou.

Nesta quinta-feira, 14, a primeira instituição de ensino a receber o projeto em Caracaraí será a João Rogério Schuertz, das 14h às 16h. Em seguida, os estudantes da José Vieira de Sales Guerra, das 16h às 18h. Com o projeto, as crianças e adolescentes envolvidos na dinâmica serão empoderadas a fazer a diferença, em cuidar mais do Meio Ambiente, em ajudar o próximo.

Ainda de acordo com a presidente da Comissão, a intenção é registrar todos os encontros em forma de documentário e deixar o material na escola. “Essa equipe leva dinâmicas, rodas de conversa, atividades lúdicas e produzir um documentário para que eles tenham na escola, para que eles possam fazer reflexões, reavaliar”, complementou.

Positivo

A parlamentar avaliou como positiva a primeira edição do Sou Mais feito em Rorainópolis, no dia 30 de agosto. “Eu, como educadora, acredito que não há mudança que não seja através dos espaços educacionais. É lá que estão as pessoas, as crianças e adolescentes. É lá que estão as pessoas que fazem a transformação e dentro de um espaço onde a coisa acontece com seriedade”, concluiu.

Yasmin Guedes