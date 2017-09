Caracaraí: PF cumpre mandados de busca e apreensão por fraude no seguro-defeso

A Polícia Federal em Roraima, em atuação com a Força-Tarefa Previdenciária, composta pela PF, Secretaria de Previdência do MF e o MPF, deflagrou a Operação História de Pescador, na manhã desta terça-feira, 26. Foram cumpridos sete mandados de Busca e Apreensão em Caracaraí/RR, deferidos pela Justiça Federal após representação em Inquérito Policial.

Na investigação está sendo apurada a concessão fraudulenta de benefícios de seguro-defeso, deferidos indevidamente em Caracaraí/RR a pessoas que se afirmavam pescadores. Há indícios de cadastro indiscriminado de pessoas como pescadores artesanais para recebimento do benefício, utilizando-se de fraudes em conjunto com associações de pescadores, bem como de pagamentos indevidos do benefício seguro-defeso a servidores públicos e pessoas que já percebem outros benefícios previdenciários.

Durante a operação foram apreendidos fichas cadastrais, declarações, recibos e anotações diversas que reforçaram os indícios de prática criminosa investigada, bem como uma espingarda calibre 28, com a prisão em flagrante de um dos investigados por posse ilícita de arma de fogo. A oitiva de um servidor público durante a operação também reforçou os indícios de fraude. Quatro investigados foram interrogados e indiciados pelo crime de estelionato qualificado – art. 171 § 3o do Código Penal, que prevê penas de até seis anos de reclusão.

As investigações continuam, com análise do material apreendido e apuração do envolvimento de outros integrantes nas práticas criminosa.