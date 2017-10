Caracaraí: moradores recebem atendimentos médicos durante Assembleia ao Seu Alcance

A passagem do Assembleia ao Seu Alcance, pelo município de Caracaraí, nesta quinta-feira, 19, cumpre mais uma etapa da missão da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), dentro da proposta de aproximar o Poder Legislativo da população. Neste dia, uma série de ações estão sendo ofertadas para os moradores do município, localizado a 139,9 quilômetros de Boa Vista. A estimativa de público, segundo a coordenação, é de 6 mil pessoas, entre visitantes e aquelas que estão participando de palestras e cursos; sessões de cinema, atendimento médico, e da sessão plenária, às 16h. A estrutura do evento está montada na orla municipal de Caracaraí, e ocupa uma área de 1.700 metros quadrados.

A chegada dessa iniciativa foi especial para a moradora do município, a aposentada Isabel de Lima Fernandes, 64 anos, que aproveitou a oportunidade para se consultor com o fisioterapeuta. “Cai de moto e sinto muitas dores no braço”, contou. Depois do atendimento, ela recebeu um encaminhamento para um médico especialista no posto de saúde de Caracaraí. “Fiquei sabendo desse evento por meio de um pessoal que passava na rua”, disse, comentando que essa ação nada mais é do que cidadania. “É a Assembleia respeitando o nosso direito, atendendo a gente com qualidade e ajudando a resolver o problema de quem mais precisa. Agradeço ao deputado Jalser, que está disponibilizando esse evento para o povo daqui que é carente de muita coisa”, completou.

Maria das Graças Pereira Aguiar, 64 anos, também precisou sair de casa cedo, para ser uma das primeiras a ser atendida por um clínico geral, durante o Assembleia ao Seu Alcance. Há dez anos sofreu um derrame que resultou na perda de movimentos dos membros inferiores e, hoje, se locomove numa cadeira de rodas, com ajuda de uma nora. Ela disse que tem pressão alta. “A idade chega e com ela vários problemas de saúde. Graças a Deus tenho essa nora que é como uma filha, porque é ela quem cuida de mim e da casa. Nessa situação que estou fico impossibilitada de fazer muitas coisas”, relatou. Maria das Graças comentou que há dias ficou sabendo dessa programação por meio de um carro de som que andava nas ruas anunciando o evento.

“Projetos como esse são muito bons. A nossa região é muito carente e precisa de todo tipo de serviço e atendimento. Embora seja apenas um dia, é muito importante para gente. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui é porque precisam muito de um atendimento médico. Parabéns a Assembleia Legislativa por perceber a carência da população e dos municípios, uma ação dessa é muito bem-vinda”, ressaltou Maria das Graças.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), disse que a intenção do Assembleia ao Seu Alcance é aproximar a Assembleia da população do Estado. “Isso é o que estamos fazendo, proporcionando aos moradores do interior acesso a diversos serviços da Casa e também aproveitando esse momento para conhecermos a realidade da população e ouvir o que eles têm a dizer. Hoje a tarde teremos uma sessão plenária com a finalidade de sabermos dos moradores quais as áreas são mais urgentes de melhorias aqui em Caracaraí e vamos transformar essas demandas em emendas impositivas para o orçamento de 2018”, comentou.

O Assembleia ao Seu Alcance disponibiliza atendimentos médicos de nutrição, psicologia, clínico geral, pediatria, ginecologia, oftalmologia, ortopedia, fisioterapia, o que acontecerá também no horário da tarde.

Lazer

Durante o Assembleia ao Seu Alcance, o Poder Legislativo está disponibilizando um dia de lazer para a criançada. O Abrindo Caminhos, por exemplo, oferece recreação com pintura, jogos educativos e lúdicos, contação de histórias e outras brincadeiras. No espaço montando na orla municipal, meninos e meninas se divertem na cama elástica, na piscina de bolinhas e pula-pula. A dona de casa Alice Meire Ramos aproveitou e levou os três filhos para passarem o tempo, enquanto aguardava ser chamada para o atendimento com um pediatra, para o filho Rafael, 10 anos. “Chegamos cedo, mas não estou achando ruim não. Já conheci tudo e agora meus filhos estão se divertindo. Quando chamarem o número da senha iremos lá. O deputado Jalser sempre preocupado com o Estado, com as pessoas, admiro muito o trabalho dele a frente da Assembleia”, destacou.

Edilson Rodrigues