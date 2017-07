Caracarai: Governo intensifica ações de auxílio aos moradores atingidos pela enchente

O Governo do Estado, por meio do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar), da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), da Seapa (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e demais secretarias, em parceria com a Prefeitura de Caracaraí, intensifica, desde o dia 7 de julho, ações de auxílio, a fim de atenuar o sofrimento das pessoas atingidas pela cheia do Rio Branco e por alagamentos ocorridos em alguns pontos da cidade de Caracaraí, por causa das fortes chuvas desse período. A rápida subida do rio motivou atividades de mobilização de recursos humanos e materiais para atendimentos emergenciais.

A quantidade de pessoas prejudicadas pela cheia e por alagações já ultrapassa o número de 900, somando desabrigados, desalojados e em área de risco. Preocupada com a qualidade de vida dos atingidos, a governadora Suely Campos, em parceria com a prefeita Socorro Guerra, realizou a entrega de 200 cestas básicas, 800 litros de água mineral e 700 hipocloritos de sódio para a população afetada.

Para a entrega dos kits, foram montadas equipes de distribuição com profissionais do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal, da Setrabes, da Seapa, da Secretaria Municipal de Ação Social e de órgãos afins. Os grupos realizaram entregas por via fluvial às famílias ribeirinhas, na área rural do município, e por terra, nos bairros da sede de Caracaraí afetados diretamente pelos alagamentos.

As equipes estão no segundo dia de atuação, pois o planejamento envolve visitas, vistorias e cadastramentos para que as pessoas atendidas sejam realmente as que necessitam do auxílio. As visitas foram ampliadas para a área rural de Caracaraí, a fim de verificar a situação de moradores das vicinais 2, 3, 4 e 5, possivelmente as mais atingidas. As equipes do interior foram integradas por enfermeiros, microscopista e assistentes sociais, além de bombeiros e técnicos de Defesa Civil Municipal.

Em continuidade às ações do Governo de Roraima, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Doriedson Ribeiro, com o apoio de jipeiros, planeja uma investida às vicinais do município de Caracaraí, que estão com acesso prejudicado, em razão das cheias de rios e igarapés, para verificar a situação das famílias que não foram visitadas pela equipe interprofissional, por estarem isoladas. O objetivo é realizar a assistência adequada e a entrega dos kits a essas pessoas.

Apesar do nível do Rio Branco ter baixado mais de 40 centímetros de segunda-feira, 10, até este sábado, 15, o comandante do Corpo de Bombeiros destaca que a situação não deixa de ser preocupante, pois o nível do rio pode voltar a subir. Dessa forma, o Estado pretende continuar realizando monitoramento diário e prosseguir com planejamento emergencial de atendimento.