Caracaraí: Governo inaugura Posto de Atendimento Avançado do Instituto de Identificação

O Posto de Atendimento Avançado do Instituto de Identificação de Roraima foi inaugurado nessa sexta-feira, 26, no município de Caracaraí. A partir de agora, as pessoas que moram nas regiões do Baixo Rio Branco, Iracema, Vista Alegre e Caracaraí poderão solicitar o documento de identidade no próprio município, sem precisar se deslocar até a capital para ter acesso ao serviço. A previsão é atender até 20 pessoas por dia.

Antes, quem mora no interior e precisava obter a Carteira de Identidade, documento essencial para todo cidadão, tinha que viajar até Boa Vista, pagar deslocamento, hospedagem e alimentação, além de esperar até 90 dias a partir da data de solicitação, para receber o documento. Agora, com um novo sistema tecnológico e a aquisição da plataforma Afis (sistema automático de identificação por impressão digital e escâneres para coleta das impressões digitais) Dermalog, este prazo é de dez dias úteis.

Segundo o diretor do Instituto de Identificação, Amadeu Triani, a biometria significa um grande passo para o governo estadual, que passa a oferecer à população do interior um serviço mais eficiente e, principalmente, descentraliza o atendimento na sede do Instituto em Boa Vista, que sempre trabalhou recebendo a demanda de todo o Estado.

“A proposta de implantar a biometria em Roraima começou entre 2001 e 2002, na gestão do então governador Neudo Campos. Só em 2015, a governadora Suely Campos retomou a proposta de melhorias do Instituto de Identificação. Deu mais um passo importante, investindo em uma tecnologia avançadíssima, o que nos possibilita, hoje, grande melhoria na prestação de serviços”, ressaltou Amadeu Triani.

O Posto de Identificação funcionará como uma Casa de Cidadania e deve ser implantado em outros municípios de Roraima. Os próximos beneficiados serão: Pacaraima, Rorainópolis, Amajari e Alto Alegre.