Caracaraí: Exército apreende caminhão com madeira ilegal

Nesta terça-feira, 19, no contexto da Operação Curaretinga X, tropas do 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva (10º GAC Sl) em conjunto com agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) realizaram, na vicinal 21 no município de Caracaraí, apreensão de dois caminhões que transportavam toras de madeira em situação irregular.

Ao total foram apreendidos 56 toras de madeira e 71,876 m3 de maçaranduba, 17,693 m3 de angelim ferro e 5,655 m3 de angelim pedra, perfazendo um total de 95,224 m3 de madeira apreendida, além dos dois caminhões.